Angola: L'État autorise 65 millions de dollars pour l'amélioration du tronçon Ndalantando/Caxilo

Luanda — L'État angolais a autorisé une dépense de 65 millions de dollars pour la réhabilitation de 45 kilomètres du tronçon N'dalatando/Caxilo, province de Cuanza Norte.

Le tronçon présente un état de dégradation élevé, sans système de drainage longitudinal, ce qui met en danger les usagers de la route, les vies humaines et les biens matériels, c'est pourquoi il nécessite un élargissement, un renforcement de la structure de la chaussée et une augmentation de la structure de la route.

Conformément à l'Arrêté Présidentiel n° 253/23 du 20 octobre, publié sur le Portail Gouvernemental, l'exécution des travaux de réhabilitation du tronçon EN 230/EN 120, N'dalatando/Caxilo tient compte de sa situation géographique, qui sert de liaison entre les chefs-lieux des provinces de Luanda, Cuanza Norte et Lunda Sul.

Le tronçon relie également le littoral aux régions du nord et de l'est du pays, un passage obligatoire pour le trafic routier, fondamental pour le développement socio-économique de la région orientale du pays, car il permet le transport de marchandises et facilite l'accès aux écoles, aux postes de santé et autres services de l'administration publique.

Selon l'arrêté, le Ministre des Travaux Publics, de l'Urbanisme et du Logement est chargé d'accomplir les actes de décision et d'approbation des documents liés à cet ouvrage, y compris les actes de procédure, l'exécution et la signature de contrats.

Le diplôme donne au ministère des Finances l'autorisation d'inscrire des projets dans le Budget général de l'État et le Programme d'investissement public 2023, ainsi que d'assurer les ressources financières nécessaires à leur mise en oeuvre. CLAU/AC/LUZ