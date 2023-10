Sénégal: ABAO - Le banquier sénégalais Mbaye Dione coopté deuxième vice-président.

Le sémillant jeune banquier sénégalais aux multiples casquettes Mbaye Dione prend désormais les rênes du stratégique fauteuil de deuxième vice- président de ABAO aux côtés de Deli Alabi (premier vice- président) de l'Association des Banques de l'Afrique de l'Ouest (ABAO).

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue mercredi 18 octobre 2023, le maire de Ngoundiane (centre- ouest du Sénégal, département de Thiès) est porté au poste de deuxième vice-président de l'ABAO. Cette nomination est le fruit d'une expertise sans faille qu'a su démontrer Mbaye Dione dans l'exercice de ses fonctions de banquier sur la place financière dakaroise. Il aura l'honneur de travailler aux côtés de Thierno Seydou Nourou Sy, président honoraire, ex- Directeur général de la BNDE Sénégal et de Mme Shola Taylor-Pearce secrétaire générale par intérim. Figure iconoclaste et montante du paysable bancaire sénégalais, il a reçu les félicitations du Camerounais Guy Laurent Fondjo, l'actuel président de l'AMAO.

Mbaye Dione fut un ancien pensionnaire du lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye, de la faculté des sciences techniques de l'Université Cheikh Anta Diop et de l'Institut Supérieur de Management. Rigoureux dans le travail, il s'est frayé un chemin en l'espace de 15 ans et a su s'imposer dans le domaine bancaire sénégalais après un passage dans plusieurs institutions de la place. Coopté à ce poste stratégique, il mesure à buste titre les défis de cette nouvelle mission et compte faire bouger les lignes.