Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 Octobre 2023

Sénégal : Présidentielle 2024- Le Khalife général des Mourides ferme ses portes aux hommes politiques et candidats

C’est une communication de Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du Khalife général des Mourides qui fait savoir aux hommes politiques l’indisponibilité du saint homme dans ce contexte politique caractérisé par la précampagne en direction à l’élection présidentielle du 25 février 2024.Après avoir interdit l’activité politique dans la cité religieuses de Touba il y a quelques mois, le Khalife général des Mourides fait savoir aux candidats ou acteurs politiques qui voudraient lui rendre visite son indisponibilité. « Le Khalife général des Mourides a dit qu’il a du travail. Il veut faire comprendre à tous, que pour les périodes qui viennent, qu’on le laisse en paix », a indiqué son porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké lors d’une rencontre à Touba avec les responsables Mourides ayant en charge l’application des directives du Khalife. (Source : adakar.com)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- L’armée burkinabè sème l’hécatombe parmi les terroristes dans le Sahel

Des vecteurs aériens et des unités au sol de l’armée burkinabè, ont rasé ce vendredi, une très grande base terroriste à Goubedo (Sahel), tuant de nombreux criminels et saisissant une importante logistique, a appris l’AIB de sources sécuritaires. Après avoir tué le 26 octobre 2023, à Touka, des dizaines de terroristes qui voulaient attaquer le convoi ayant ravitaillé Arbinda, les vecteurs aériens ont poursuivi les recherches dans la zone.Ainsi, une grande base terroriste a été découverte tard à Goubedo non loin de l’axe Dori Gorom Gorom. Plusieurs terroristes se la coulaient douce au milieu de leurs dépôts logistiques de carburant et munitions. Les Forces combattantes vont alors planifier rapidement une opération aéroterrestre. (Source : Aib)

Côte d’Ivoire : Coopération régionale- Maky Sall à Abidjan aujourd’hui

Sauf changement de dernière heure, Alassane Ouattara, le Chef de l’Etat ivoirien reçoit à Abidjan ce 28 Octobre 2023, le Chef de l’Etat sénégalais Maky Sall. Au menu, un entretien avec son homologue ivoirien. Le président de la République du Sénégal sera à Abidjan dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail en Côte d’Ivoire, à la résidence présidentielle à la Riviera Golf à Abidjan. (Source : Presse locale)

Mali : Lutte contre le terrorisme- Plus d’une quarantaine de terroristes neutralisés

Les opérations combinées, terrestres et aériennes des FAMa, ont permis hier, jeudi 26 octobre 2023, de neutraliser une trentaine de terroristes, détruire des véhicules pick-up, et récupérer un lot important d'armes et de matériels. Cette opération d'envergure des FAMa s'est déroulée dans le secteur de Gao. Toujours le même jeudi 26 octobre 2023, une autre patrouille des FAMa dans la localité de Léré a permis de neutraliser une douzaine de terroristes et de récupérer des motos ainsi que des armes et du matériel. Enfin, ce vendredi 27 octobre 2023, une autre patrouille FAMa dans le cercle de Niono a permis de neutraliser 2 terroristes, appréhender un leader terroriste, récupérer 2 motos et du matériel de communication. Les Forces armées maliennes expriment leur ferme volonté de poursuivre la sécurisation du territoire malien. (Source : abamako.com)

Niger : Dégradation des droits humains- Les Ong Human Rights Watch et Amnesty s’inquiètent

Arrestations et détentions arbitraires, restrictions de la liberté de la presse et harcèlements ou agressions d'individus ne soutenant pas la junte au Niger : ce sont autant de dérives relevées par les ONG Human Rights Watch (HRW) et Amnesty depuis que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) a renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023. Décryptage avec Ousmane Diallo, chercheur sur le Sahel au bureau d'Amnesty pour l'Afrique de l'Ouest. Deux ONG internationales tirent la sonnette d'alarme au Niger. Human Rights Watch (HRW) et Amnesty International s'inquiètent dans un communiqué de la dégradation des droits humains dans le pays, depuis l'arrivée de la junte au pouvoir le 26 juillet 2023. (Source : Rfi)

Rca : Accès à l’énergie- Le carburant devient un produit rare et coûteux à Ndélé

L’essence devient de plus en plus coûteuse dans la ville de Ndélé (préfecture du Bamingui-Bangoran). En l’espace de quelques jours, le prix du litre est passé de 1500 francs à 2000 francs cfa. Une hausse qui n’est pas sans conséquence sur les autres secteurs d’activités. C’est depuis plusieurs jours voire des semaines que l’approvisionnement de la ville de Ndélé en carburant connaît de sérieuses difficultés. Les points de vente installés le long des rues ou encore à la gare sont parfois vides. Les quelques revendeurs, qui arrivent à en avoir, fixent le prix du litre à leur bon vouloir. En un laps de temps, le litre qui se vendait à 1500Fcfa a grimpé pour atteindre 2000 francs voire plus. Mais, comment expliquer cette situation ? Selon certains importateurs de carburant dans les fûts, en plus de l’insécurité, ils font face à des tracasseries sur les barrières entre la localité de Miamani, située à 125 kilomètres entre Ndélé et le Tchad. (Source : abangui.com)

Togo : Pour renforcer la coopération avec Unir- Une délégation du Parti communiste chinois à Lomé

Une délégation du parti communiste chinois (Pcc) est actuellement en visite à Lomé, où elle a rencontré la direction du parti UNIR, membre de la majorité présidentielle togolaise, indique ce vendredi 27 octobre 2023, Republic Of Togo. Junwei Wang, le chef de la délégation chinoise, a déclaré que l’ambition de leur visite était de renforcer la coopération déjà existante entre les deux partis. De son côté, Aklesso Atchole, le secrétaire exécutif du parti UNIR, s’est félicité de cette visite. Le Parti communiste chinois suit les principes du marxisme-léninisme et fonctionne en tant que parti unique en Chine. Il joue un rôle central dans la gouvernance du pays, et son secrétaire général, actuellement Xi Jinping, est le plus haut dirigeant de la Chine. Les objectifs déclarés du PCC incluent la promotion du socialisme aux caractéristiques chinoises, la modernisation de l’économie et le maintien de la stabilité politique dans le pays. (Source : alome.com)

Benin : Session criminelle au tribunal de Lokossa- 21 dossiers inscrits au rôle

Le tribunal de première instance de Lokossa tiendra du lundi 30 Octobre au 14 Novembre 2023, la session criminelle de l’année 2023. Au rôle de cette session, 21 dossiers portant sur de divers crimes. Conformément aux dispositions des articles 251 et suivants de la loi 2014-18 modifiant et complétant la loi N°2012-15 du 18 Mars 2013 portant code de procédure, pénale en République du Bénin, il sera tenu du 30 Octobre au 14 Novembre, la session du tribunal de première instance de Lokossa. Au cours de cette session criminelle, il sera examiné des dossiers portants sur des faits d’assassinat, de séquestration, d’empoisonnement, de pratiques de charlatanisme, de coups mortels, de viol sur mineur, d’incendie volontaire, de vol qualifié, de recel de choses volées, de violation de sépulture. L’audience qui est publique en raison de son caractère pédagogique amène le président du tribunal de première instance de Lokossa, Albert Pascal Agboton à inviter les populations des Communes des départements du Mono et du Couffo à se déplacer massivement chaque jour pour suivre les différents procès criminels pour leur propre édification. (Source : acotonou.com)

Gabon : Justice- Le président de la transition favorable à une justice au service des Gabonais

Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a exprimé, ce vendredi 27 octobre, au Palais Renovation de Libreville, sa volonté de voir une justice au service des gabonais, au cours des travaux du Conseil Supérieur de la Magistrature qu’il a dirigé, en sa qualité de président dudit conseil.« Le président de la Transition qui prône la restauration des Institutions a insisté auprès de ses interlocuteurs sur le respect par tous des règles de droit, de l’équilibre de la justice, de l’État de droit afin de garantir un bon vivre ensemble et une évolution harmonieuse de la société », indique un communiqué de la présidence parvenu à l’AGP.La volonté du chef de l’Etat a été exprimée, après l’intervention du ministre de la Justice, Paul Marie Gondjout, qui, en terme de bilan, a relevé les maux qui minent ce secteur. (Source : Agp)

Guinée : Conakry- Mamadi Doumbouya ordonne un nouveau déguerpissement

Le président de la Transition a ordonné le vendredi 27 octobre 2023, un nouveau déguerpissement à Conakry. Dans la ligne de mire du colonel Mamadi Doumbouya, les encombrants qui jonchent les différentes voiries nouvellement bitumées à Conakry.Selon le porte-parole du Gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, le Chef de l’Etat a donné des instructions fermes de procéder aux déguerpissements des voiries aussi longtemps que les gens reviendront dans ces lieux. (Source : africaguinee.com)