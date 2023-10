Afrique: « Zulu Mbaye fait la fierté de l'Afrique », selon l'ambassadeur du Maroc

Dakar — L'ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Nasri, a fait part vendredi de sa fierté de participer à la commémoration des 50 ans de carrière du peintre sénégalais Mouhamadou Mbaye alias « Zulu Mbaye », un artiste qui selon lui « fait la fierté de l'Afrique ».

« Nous sommes très fiers de Zulu Mbaye, parce qu'il fait la fierté de l'Afrique toute entière, pas seulement du Maroc et du Sénégal », a déclaré le diplomate dont le pays est l'invité d'honneur de cet évènement qui se poursuit jusqu'au 10 novembre.

Cet évènement culturel a rassemblé un nombre important d'invités dont une quarantaine d'artistes sénégalais et africains.

« Zulu Mbaye » est « un homme qui mérite leurs encouragements », selon l'ambassadeur du Maroc.

« C'est un homme qui est investi dans sa mission d'art et il le fait très bien, il montre la richesse des talents des Sénégalais et de l'Afrique parce que c'est une question de créativité qu'il réussit très bien », a indiqué le diplomate.

Hassan Nasri a rappelé « les relations exceptionnelles » qui lient « Zulu Mbaye » au Roi Mohammed VI, depuis 2016 et une visite du souverain marocain au Village des arts de Dakar

« En 2016, M. Mbaye Zulu a eu l'honneur et le privilège de recevoir dans ses ateliers, au village des arts, de façon tout à fait inopinée, un auguste et exceptionnel visiteur VIP, grand ami des artistes et homme de culture, à savoir Mohammed VI », a rappelé le diplomate.

%

La première visite de l'artiste au Maroc, quelques mois après cette rencontre, « a été le point de départ d'une grande aventure et découverte de la grandeur et des multiples dimensions de l'engagement personnel du souverain pour l'Afrique et pour l'humanité », a-t-il dit.

Le peintre sénégalais a plusieurs fois séjourné au Maroc pour des échanges artistiques et des projets qu'il a dirigés, notamment lors de l'exposition « African Capital » au musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain de Rabat.

« On ne va pas se le disputer, Zulu est Marocain et Sénégalais à la fois », a relevé l'ambassadeur, selon qui la célébration des 50 ans de carrière de l'artiste participe de cet « effort de rapprochement et de connaissance mutuelle ».

« J'ai visité l'exposition et échangé avec les artistes présents, c'est formidable de voir que nous partageons beaucoup de choses et nous redécouvrons ce que nous partageons en matière d'art dans le domaine immatériel. Cela participe à notre effort de rapprochement et de connaissance mutuelle et aussi au service de la paix entre les peuples, du vivre ensemble mutuel », apprécie-t-il.

Selon le diplomate, « il faut se rapprocher de ce genre d'évènement, écouter les artistes, apprécier leur travail qui reflètent à bien des égards les aspirations de notre société ».

Hassan Nasri a remercié le chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, et le roi du Maroc, pour avoir facilité cette initiative consistant à commémorer les 50 ans de carrière de l'artiste.

Cette manifestation se poursuit samedi avec un autre vernissage de l'exposition « L'Afrique célèbre Zulu » à l'espace Vema de l'embarcadère de Gorée, à partir de 19 heures.