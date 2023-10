Sénégal: Washington loue le modèle de Dakar et invite à un 'renforcement de la démocratie'

Kaolack — Le Sénégal jouit d"'une réputation bien méritée" de modèle de bonne gouvernance, même s'il doit "constamment" renforcer ses institutions démocratiques, a soutenu l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique à Dakar, Mike Raynor,

"Le Sénégal jouit d'une réputation bien méritée de modèle de bonne gouvernance dans la région. Cependant, tout comme les Etats-Unis et toutes les autres démocraties du monde, il doit constamment s'efforcer à renforcer ses institutions démocratiques afin de protéger les idéaux auxquels ses citoyens sont attachés", a-t-il notamment indiqué.

L'ambassadeur s'exprimait à Kaolack (centre) lors d'un atelier de sensibilisation sur le processus électoral, initié dans le cadre du programme "Nietti élections" (Trois élections, en wolof). Un programme qui vise à »renforcer et consolider la transparence et l'intégrité du processus électoral pour des élections apaisées et inclusives au Sénégal ».

Le Sénégal est réputé, selon le diplomate, pour sa diversité et sa tradition de tolérance, avec ses nombreuses ethnies, religions, langues et traditions différentes, ce qui le rend, en grande partie, "si exceptionnel",

M. Raynor a soutenu que dans une démocratie, »le principe fondamental est que la voix de chaque citoyen compte, quels que soient ses origines, ses croyances ou son appartenance ».

%

"L'inclusion signifie que tous les sénégalais, indépendamment de leur culture, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leur handicap, devraient avoir la possibilité de participer au processus politique. Les élections représentent la pierre angulaire de la démocratie, et chaque citoyen sénégalais éligible, où qu'il réside, devrait avoir un accès équitable aux urnes", a-t-il fait valoir.

Cette activité a été mise à profit par l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique et l'adjoint au gouverneur de Kaolack en charge des affaires administratives, El Hadji Malick Sémou Diouf, de procéder au lancement des activités d'appui à la mobilisation des organisations de la société civile pour une "élection démocratique, libre, inclusive et apaisée".

Ce financement du gouvernement américain, destiné à une dizaine d'organisations de la société civile sénégalaise, a été rendu possible grâce au Consortium pour les élections et le renforcement du processus politique (CEEPS) composé de la fondation internationale pour les systèmes électoraux (IFES), l'Institut républicain international (IRI) et le National Democratic Institute for International Affairs (NDI).

"A travers ce financement, nous lançons une nouvelle série d'initiatives en faveur de la société civile, portant sur une question d'une importance capitale, non seulement pour le Sénégal, mais aussi pour toutes les démocraties du monde entier : le renforcement de capacité de la société civile à jouer son rôle dans la tenue d'élections inclusives, pacifiques et transparentes", a insisté Mike Raynor.

Le chef de la diplomatie américaine au Sénégal est d'avis que la diversité des candidats enrichit le processus démocratique, que permettant à une multitude de voix et de points de vue soient entendus.

Il estime que les partis politiques, les organisations de la société civile et les citoyens eux-mêmes devraient "promouvoir et soutenir activement" les candidats issus des communautés sous-représentées, notamment les femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap et les groupes marginalisés.

"Cultiver la tolérance, lee dialogue et le respect des différents points de vue dans toutes les facettes du processus politique, est la marque d'une démocratie en marche", a insisté l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique au Sénégal.