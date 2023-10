Madagascar: Produits de la pêche - Des mesures prises pour limiter les risques d'intoxication

Alors que la saison estivale s'installe, les autorités locales de Manakara, dans la région Fitovinany, ont organisé un atelier de travail pour prévenir les risques d'intoxication par la consommation d'animaux marins (ICAM).

L'événement, qui a rassemblé des opérateurs économiques et des représentants des secteurs de la santé et de la pêche, vise à sensibiliser et à informer les acteurs locaux sur la prévention et les actions à entreprendre en cas d'ICAM. En effet, il s'agit d'un problème sérieux sur le littoral Est, en particulier pendant les périodes de fortes chaleurs.

Pour faire face à cette préoccupation, le ministère de la Santé publique, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi que le ministère de la Pêche et de l'Économie Bleue (MPEB) et sa direction régionale Fitovinany ont collaboré pour organiser cet atelier crucial. L'objectif central de cette réunion était de sensibiliser les participants aux mesures à prendre pour réduire les risques d'intoxication par les animaux marins, ainsi que de définir des actions à entreprendre en cas d'ICAM.

Interventions

Les discussions ont abordé la nécessité de renforcer la sensibilisation et la communication envers les pêcheurs, les poissonniers et le grand public. Un plan de communication, axé sur une approche de proximité avec les parties prenantes, ainsi que des campagnes de communication à large diffusion, a été préconisé pour sensibiliser sur les risques et les bonnes pratiques. En outre, les participants ont souligné l'importance de la formation des agents de santé de Manakara dans la prise en charge des victimes d'ICAM.

Des sessions de formation spécifiques ont été organisées pour leur permettre de mieux comprendre les symptômes de l'intoxication et d'apporter une assistance efficace aux personnes affectées. L'OMS a fourni des kits d'urgence pour soutenir les efforts de prise en charge médicale en cas de besoin. La réunion a également permis de mettre en lumière l'importance de la surveillance continue de la qualité des produits de la mer destinés à la consommation. Les opérateurs économiques ont été encouragés à mettre en place des protocoles de contrôle de qualité stricts afin de garantir la sécurité des produits marins sur le marché.