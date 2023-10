Madagascar: Digitalisation - La CNaPS lance la « déclaration nominative des salaires en ligne »

Un nouveau service en ligne est désormais disponible pour les déclarations salariales auprès de la CNaPS. Les travailleurs peuvent consulter leur salaire et leurs cotisations grâce à cette plateforme.

Innovation

La Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS) a mis en place un nouveau service. Il s'agit de la « déclaration nominative des salaires en ligne », qui révolutionnera la gestion des déclarations nominatives salariales des employeurs et des travailleurs. Le service présente plusieurs avantages aussi bien pour les employeurs que les travailleurs.

C'est une plateforme qui permettra aux entreprises de soumettre rapidement et facilement leurs déclarations de salaires, en quelques clics seulement. Elle permet également aux entreprises d'effectuer un avis d'embauche ou de débauche des travailleurs durant la période déclarée, tout en garantissant une sécurité et une confidentialité optimales des données. Les informations sont à jour, et les employeurs peuvent vérifier en temps réel la liste des salariés actifs, permettant de constituer une base de données téléphonique des travailleurs. Le dernier et non le moindre est l'économie de temps et d'argent : on ne sera plus contraint de faire le déplacement.

Transparence

Pour les travailleurs, cette plateforme en ligne leur permettra de consulter en temps réel leur situation à la CNaPS, notamment leur salaire et leurs cotisations. Cela leur permettra également d'être en contact direct avec la caisse. Il représente un bond en avant dans l'efficacité, la transparence et la conformité. « Grâce à cette nouvelle solution, les formulaires papier obsolètes appartiennent désormais au passé. Notre logiciel offre une interface conviviale réduisant ainsi les erreurs et les retards », argue Vimbina Rahaingonjatovo, directeur général de la CNaPS. Ceux qui souhaiteraient avoir de plus amples informations sur cette innovation peuvent consulter le site web www.cnaps.mg, e-CNaPS - Compte employeur.