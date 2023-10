Madagascar: Projet ODOF - Les régions Diana et Sava ne sont pas en reste

Six districts des Régions SAVA et DIANA ont pu bénéficier de l'installation de nouvelles unités industrielles. Diversifiées mais répondant aux besoins des communautés locales, pour une industrialisation à la base.

Enchaînement et travail d'arrache-pied. Les responsables du ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation ont enchaîné les réalisations dans le Nord de l'île avec différentes unités industrielles qui ont été installées dans le courant de cette semaine, dans le cadre du projet One District, One Factory (ODOF).

Ils sont, au total, six districts à avoir bénéficié de ces nouvelles usines qui pourront désormais traiter les produits phares de ces localités du Nord de Madagascar. Les districts d'Antalaha et d'Ambilobe ont, chacun, reçu une usine de séchage de fruits, celui de Sambava a, quant à lui, bénéficié d'une savonnerie. Les responsables du MICC ont mené leurs missions avec un bâton de pèlerin jusqu'aux autres districts, notamment celui de Vohémar qui a reçu son usine à chips, Ambanja à qui a été octroyé une usine de traitement de grains, pour terminer avec l'installation d'une miellerie dans l'île aux parfums, Nosy Be. Le tout en seulement quatre jours, un record. La vitesse de croisière semble être largement dépassée dans la mise en oeuvre du projet One District, One Factory (ODOF).

Une initiative qui tient à coeur à ceux qui le mettent en oeuvre, notamment le département de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation dont Edgard Razafindravahy est à la tête. Lui-même étant un fervent défenseur de la primauté des intérêts des producteurs à la base, coopératives et autres groupements dans le cadre du développement industriel depuis la base.

Besoins de la population

Il tient aussi à coeur aux gens qui bénéficient de ce projet salutaire, notamment les opérateurs économiques et autres groupements comme les coopératives à la base. Ces derniers qui ont compris toute l'importance de l'installation de pépinières industrielles dans leur propre développement. En témoigne Toto Jean Robert, dit Jaotombo, fondateur de près d'une cinquantaine de coopératives. Originaire d'Antalaha, «L'installation de ces unités industrielles vient à point nommé dans un contexte où nous cherchons à améliorer la qualité de nos produits et à les vendre à l'extérieur d'ici. Cela répond vraiment à nos besoins, nous remercions les autorités», s'exprime-t-il. Dans la capitale du Cacao

à Ambanja, il a été installé expressément une usine à moudre et sécher les grains, en l'occurrence le Cacao. Produit phare de la région, mais aussi de tout Madagascar. «Le but étant d'améliorer et de constamment maintenir la qualité de cacao fin à 100% du Cacao malgache tout en développant la filière», indique le MICC. La chipserie de Vohémar, quant à elle, pourra encaisser cent kilos de bananes à l'heure dans le but de confectionner des chips. Ce qui n'a pas manqué d'enthousiasmer les producteurs du District qui ont salué l'initiative.