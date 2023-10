Madagascar: Accès Education - Accès Banque Madagascar ouvre les portes de l'avenir aux étudiants méritants

Accès Banque Madagascar, en collaboration avec sept établissements universitaires de renom, renouvelle son engagement en faveur de l'éducation en lançant la deuxième édition du programme « Accès Education ».

41 étudiants ont déjà bénéficié du programme pour l'année universitaire 2022-2023. Pour la deuxième vague lancée ce mois d'octobre, Accès Banque Madagascar (ABM) va encore plus loin pour faire bénéficier son programme à plus d'étudiants. Lors de la séance de présentation, organisée hier à l'agence ABM à Ivandry, le directeur des ressources humaines de la banque, Sandrina Andrianome a indiqué que cette initiative vise à soutenir les étudiants malgaches de première, deuxième et troisième année d'enseignement supérieur, offrant ainsi une opportunité précieuse à ceux qui aspirent à poursuivre leurs études universitaires malgré des contraintes financières.

En effet, le programme Accès Education, entamé lors de l'année universitaire 2022-2023, a déjà apporté son soutien à une première cohorte d'étudiants méritants. Désormais, pour l'année académique 2023-2024, les candidatures sont ouvertes depuis le 23 octobre dernier et seront acceptées jusqu'au 23 novembre 2023. Les étudiants intéressés peuvent s'inscrire en suivant le lien indiqué sur la page Facebook d'Accès Banque Madagascar. Pour cette deuxième vague, le programme a été amélioré dans le but de toucher encore plus d'étudiants talentueux.

Les étudiants invités à postuler

Alors que 41 boursiers ont été sélectionnés lors de la première édition, Accès Banque Madagascar s'engage à soutenir 50 bénéficiaires cette fois-ci. « Pour cette inscription, plusieurs documents seront demandés aux postulants, notamment le CV du candidat ou de la candidate, la lettre de recommandation émanant d'un de ses anciens enseignants, un justificatif de revenus des parents ou certificat de travail et enfin une attestation provenant de l'école ou université où le candidat compte poursuivre ses études. Pour les nouveaux bacheliers, cette attestation pourrait être une lettre d'engagement de réussite de concours. Et pour les universitaires, il faut juste un certificat de scolarité », a expliqué Mahenina Andriantsoa, responsable des relations publiques au sein d'Accès Banque Madagascar.

Une fois acquise, cette bourse prévue pour une année universitaire pourrait être prolongée sur trois ans, en fonction des performances académiques et du comportement des boursiers, selon les explications de la DRH. En effet, l'institution bancaire effectuera des évaluations pour déterminer si le soutien sera maintenu pour un bénéficiaire. Les critères d'évaluation vont au-delà des résultats académiques, englobant également la participation active des étudiants aux activités organisées par Accès Banque Madagascar.

Cela comprend des formations, des ateliers et des stages au sein de l'institution. En mettant en avant ces critères, le programme vise à encourager les étudiants à s'engager activement dans leur développement personnel et professionnel. Accès Education est bien plus qu'une simple bourse d'études. C'est une opportunité de croissance et d'épanouissement pour les étudiants malgaches, leur permettant de réaliser leurs aspirations éducatives et professionnelles.

Accès Banque Madagascar s'engage à contribuer à la construction d'un avenir plus brillant pour la jeunesse malgache, en offrant les outils nécessaires pour réussir dans l'enseignement supérieur et au-delà. Pour les étudiants, il s'agit d'une chance à ne pas rater pour poursuivre leurs rêves académiques. Les inscriptions sont actuellement en cours. Pour de nombreux étudiants, ce Programme pourrait ouvrir les portes d'un avenir prometteur.