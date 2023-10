Afrique de l'Est: Padel - Open international de Maurice - Le niveau des Malgaches encourageant !

Les deux équipes de Madagascar à l'Open international de Maurice de padel ont terminé 12e et 13e sur les 36 équipes en course. La délégation est rentrée la tête haute et voit les choses en grand.

Les joueurs malgaches de padel ont fini 12e et 13e au classement général du tournoi international de Maurice qui s'est déroulé la semaine dernière. Les deux équipes, composées du duo Marin-Nante et du tandem Landry-Stéphane, ont joué chacune quatre matches pour deux victoires et deux défaites à leur entrée en lice en huitième de finale. Cependant, ils n'ont pas démérité par rapport au niveau des autres concurrents. D'ailleurs, Madagascar n'a pas encore beaucoup d'infrastructures et la discipline n'a commencé à se développer que depuis quelques années. Les padelistas malgaches n'ont eu l'opportunité qu'une seule fois de s'entraîner avec un technicien étranger, il y a de cela deux ans. « Il n'y avait pas trop d'écart de niveau. Les experts nous ont encouragé et nous ont dit que dans deux ans, nous ne serons plus à ce stade. Nous aurions pu terminer 5e et 6e mais on a rencontré quelques soucis lors de la préparation, ce qui nous a fait perdre », note le capitaine de l'équipe, Stéphane Rajaonson.

Le chef de la délégation, David Verly, reste optimiste : « Je sais ce qu'on doit faire à présent. Certes, le niveau technique à Maurice et à La Réunion nous est vraiment supérieur. Par contre, les joueurs malgaches ont été appréciés par beaucoup de monde. Ils ont réalisé de belles phases de jeu, et ont un bon touché de balle. La grande différence c'est au niveau des infrastructures et l'inexistence encore d'une fédération », selon ses explications. « Dix terrains sont insuffisants, il faut les multiplier. Il faut structurer au plus vite une fédération qui sera indépendante en termes de décision et de gestion financière », a-t-il enchaîné.

%

Open international dans la Capitale

Après cette deuxième sortie internationale de l'équipe malgache, c'est au tour de la Grande Île d'accueillir l'Open international de padel les 9 et 10 décembre prochains dans la Capitale. Ce sera un tournoi de 16 équipes de Madagascar, de Maurice, de La Réunion, de France et de Belgique. La sélection malgache sera formée en fonction du classement des joueurs dans le championnat.

« Pour améliorer le niveau, je laisse les autres clubs organiser des tournois sur d'autres bases comme les championnats mixtes, jeunes ou déguisés. Le résultat pourrait favoriser une équipe à être championne quel que soit son niveau. Je veux juste une locomotive pour le padel malgache. Mon rôle est de mettre de l'énergie pour qu'elle puisse avancer. Il faut également chercher des matchs internationaux pour que nos joueurs puissent avoir des rencontres avec des joueurs d'une autre envergure. Sinon, on va croire qu'on est les meilleurs alors que c'est seulement au niveau de notre pays. Le problème c'est qu'on ne peut pas répondre à des invitations si on n'est pas structuré, même si nous sommes reconnus par la Confédération africaine. Heureusement, le ministère des Sports nous a assuré son soutien dans la constitution d'une Fédération », a-t-il conclu.