Madagascar: Anisha Jo se prépare pour son premier concert

Le 1er décembre sera un moment tant attendu. Anisah Jo fera sa première apparition sur scène, marquant ainsi sa carrière depuis sa victoire à la Star Academy 2022.

Depuis sa victoire éclatante à la «Star Academy» en 2022, Anisha Jo ne cesse d'émerveiller ses fans avec une série de surprises musicales. L'une des nouvelles les plus excitantes est la révélation de son tout premier spectacle qui se tiendra au Café de la Danse à Paris, le 1er décembre à partir de 20 heures, heure locale.

«C'est avec une immense joie et plein d'émotions que je vous annonce mon premier concert, qui aura lieu le 1er décembre 2023 au Café de la danse à Paris. La scène étant l'endroit où les coeurs et les âmes se rencontrent, mais aussi le lieu où les messages et l'amour se transmettent. Je suis déjà heureuse à l'idée de vous rencontrer, et de vous témoigner toute ma gratitude et tout mon amour», annonce la star dans son compte Instagram.

Ce concert revêt une signification particulière, car il coïncidera avec le 24e anniversaire d'Anisha Jo, célébré le 29 novembre. De plus, il marquera un pas depuis son aventure mémorable à la «Star Academy» et la présentation de son premier album, «Lumière».

Pleines de surprises

L'ascension fulgurante de cette jeune artiste a été marquée par des sorties de singles remarquables tout au long de l'année. En juin, elle a dévoilé son premier single intitulé « Tu rayonnes». En septembre, elle asuivi avec un deuxième single captivant baptisé « Automne ». Mais ce n'est pas tout. Anisha Jo a également annoncé une nouvelle collaboration majeure avec Sony Music Publishing pour la production de son tout premier album, intitulé « Lumière ».

%

L'album compte plus de treize titres qui promettent de capturer l'essence de l'artiste dans toute sa splendeur. La date de sortie est fixée au 3 novembre. Anisha Jo tire son inspiration de ses expériences personnelles ainsi que d'une variété d'influences musicales, allant du rock classique des années 60-70 aux sonorités pop/rock et folk contemporaines. Sa voix douce et puissante lui permet de partager la beauté, la sensibilité et l'émotion du quotidien, tout en restant étroitement connectée à la nature, qui nourrit sa créativité.