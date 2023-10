Madagascar: Un rendez-vous crucial Fixé à Antsonjombe

C'est donc bien au coliseum d'Antsonjombe que le collectif des candidats invite ses partisans à le rencontrer. Le suspense n'a pas duré longtemps et le préfet a fini par donner son autorisation.

Il a essayé d'user de subterfuges et a annoncé que l'endroit avait déjà été réservé par Siteny Randrianasoloniaiko. Mais après le démenti apporté par le candidat n°13, il a dû accéder à la demande faite depuis lundi. L'immense nef va donc être envahi aujourd'hui par les sympathisants du mouvement initié par les candidats refusant de cautionner toutes les anomalies entourant cette élection présidentielle. Cet après-midi, une nouvelle étape devrait être franchie car la démonstration de la cohésion du mouvement n'est plus à démontrer.

Un rendez-vous crucial Fixé à Antsonjombe

La manifestation qui a eu lieu hier est partie d'Ambohitrarahaba et elle est arrivée à Sabotsy Namehana où une immense foule l'a rejointe. La démonstration fut faite que la vague blanche n'est pas une simple vue de l'esprit. Les forces de l'ordre acceptent la réalité et se contentent de canaliser le mouvement. Les candidats leur ont su gré et leur ont adressé leurs remerciements.

On a une fois de plus senti cette adhésion de citoyens conscients des enjeux de la lutte menée en ce moment. Cette perspective permet de donner encore plus d'allant au collectif qui doit adapter sa stratégie au nouveau contexte né du transfert du poste de président par intérim au général Richard Ravalomanana. Il s'occupe des questions de défense et de sécurité, mais c'est Christian Ntsay qui dirige le conseil des ministres.

C'est la HCC qui a une fois de plus émis son avis suite à la requête du président du sénat. Cela va encore plus augmenter la défiance de l'opposition vis-à-vis de cette institution qui a émis un avis ne respectant pas la constitution. Le rendez-vous fixé cet après-midi à Antsonjombe est crucial car il va permettre de connaître la position des dirigeants du mouvement sur cette nouvelle perspective.