Madagascar: Exportations - Les produits agricoles et le textile en tête de liste

Les produits agricoles et textiles de la Grande île ont affiché une belle performance au cours de ces trois derniers trimestres. Les voies s'esquissent peu à peu.

Des piliers. Une belle performance pour les produits agricoles, en l'occurrence les céréales, les fruits, légumes et épices plus le secteur du textile qui semblent trouver leur voie à l'exportation. Ces deux filières d'exportations se placent, en effet, en tête de liste des produits exportés par Madagascar, se plaçant ainsi juste derrière les produits miniers.

À en croire les statistiques provisoires sur le commerce extérieur et l'exonération de droits de taxes à l'importation publiées par la direction générale des Douanes, les produits agricoles ont enregistré à l'exportation près de 196 600 Tonnes de denrées expédiées à l'étranger, tandis que les produits textiles affichent des exportations portant dans les 34 000 tonnes. Pour ce qui est de la valeur en exportations, les retombées du commerce de légumes, de fruits et de céréales ont rapporté 2 432,5 milliards d'ariary. Le textile, quant à lui, a généré 1 884,5 milliards d'ariary, soit les plus belles performances, après celles du nickel et du cobalt, qui ont été enregistrées par la Grande île en termes d'exportations au cours des neuf premiers mois de cette année.

L'Union européenne reste la principale destination des produits malgaches, en l'occurrence les produits agricoles mais aussi les produits issus des industries de transformation agroalimentaires.

Vitalité

Le marché européen a, en effet, permis à Madagascar d'engranger plus de 3 552,1 milliards d'ariary en valeurs d'exportations. Sachant que Madagascar exporte majoritairement des produits agricoles, en l'occurrence la vanille qui pouvait atteindre dans les 22% des parts d'exportation de l'île rouge, cette performance des exportations agricoles démontrent une certaine résilience de la filière à l'étranger, mais aussi une diversification des produits exportés.

Il y a également la vitalité de certaines branches d'exportation du secteur extractif, en l'occurrence l'exportation du nickel et du cobalt, des produits dont les cours ont connu une certaine stabilité par rapport aux cours sur le marché international. En cette période qui approche de la fin de l'année, de nouveaux produits pourront refaire leur entrée sur les marchés étrangers, en l'occurrence européens, au fur et à mesure que la campagne de litchi s'approche à l'horizon, l'espoir de voir ce fruit s'ajouter à ces performances en termes d'exportations s'accroît. Et pour cause.

Le litchi malgache offre de belles perspectives, avec des exportations annuelles qui peuvent atteindre les 10 000 tonnes. Le fruit, se vendant à profusion dans les grandes surfaces européennes, surtout françaises en raison des prix et de la qualité de ce fruit qui sont plus compétitifs que ceux d'autres pays. Le marché américain reste le plus grand pourvoyeur d'opportunités (et de devises) pour le textile malgache en raison de la facilité d'accès pour le textile vers les États-Unis, à travers des accords préférentiels comme l'African Growth Opportunity Act (AGOA). L'industrie textile, en effet, est un bon filon prometteur pour l'économie malgache qui commence à attirer les regards des investisseurs étrangers.

Pas moins de la moitié du Produit Intérieur Brut de Madagascar se compose essentiellement du commerce extérieur. D'après le profil commercial de Madagascar dressé par le groupe BNP Paribas, cet aspect de l'économie de la Grande île constitue jusqu' à 50 % de cet indicateur économique de base. De janvier jusqu'à septembre, le pays a exporté au total 1,152 millions de tonnes de produits, ce qui lui a rapporté 11 316 milliards d'ariary. Dans l'optique de développer davantage le poids du commerce extérieur de Madagascar, les autorités se tournent vers d'autres zones économiques et autres marchés afin d'écouler les produits malgaches.