Madagascar: Couverture sanitaire - Taux de pénétration de 5% pour le réseau SMMEC

Le réseau d'institution de microfinance SMMEC a mis en place la Mutuelle de santé Harena depuis février 2012. L'objectif consiste à assurer la couverture sanitaire des membres du réseau ainsi que leurs familles respectives afin de pallier les réticences de la population à se faire soigner face aux coûts exorbitants des soins de santé à Madagascar. « Être en bonne santé constitue une garantie pour les clients effectuant des emprunts au niveau du SMMEC à être solvable », a fait savoir le Dr Harilanto Ramaniraka, le PCA de la Mutuelle de santé Harena, lors de la 4e réunion de ses prestataires de santé hier, à l'hôtel Radisson Blu au Tana Water Front.

Près de 400 prestataires

Ainsi, « chaque membre de la Mutuelle de santé et sa famille bénéficient d'une prise en charge de 60% dans le cadre de consultation auprès des médecins, d'achat de médicaments génériques de qualité auprès des pharmacies et de l'hospitalisation, y compris les opérations chirurgicales. Ils bénéficient également des services de l'ophtalmologie, de dentisterie et bien d'autres examens complémentaires après s'être acquittés d'une cotisation familiale à raison de 30 000 Ar par an. Cependant, on enregistre pour l'heure un taux de pénétration de 5% des membres du réseau SMMEC, et ce, à cause d'un manque de sensibilisation et de communication », d'après toujours ses explications. Il faut savoir que près de 400 prestataires de santé travaillent en étroite collaboration avec la Mutuelle de Santé Harena.

Vision

Dans le cadre de cette réunion avec ces prestataires de santé, une formation médicale a été dispensée en collaboration avec l'ITEM, sans oublier les partenariats avec les distributeurs pharmaceutiques et des laboratoires. La Mutuelle de Santé Harena figure actuellement parmi les acteurs principaux dans la mise en oeuvre de la couverture en santé universelle à Madagascar, en projetant une vision de faire une extension de ses régions d'implantation et de doubler le nombre de prestataires de santé partenaires.