Ethiopie: La 25ème réunion ordinaire du Conseil des ministres a adopté une decision.

Addis Ababa — Le Conseil des ministres a discuté hier de diverses questions lors de sa 25e réunion ordinaire et a adopté une décision.

1. Le Conseil a d'abord discuté du projet de loi sur la protection des données personnelles. Puisqu'il n'existe pas dans notre pays de loi stipulant en détail les droits des individus sur leurs informations personnelles, les avantages de la construction d'un système de protection des données personnelles de notre pays conformément aux normes internationales sont multiples. Après une discussion approfondie sur le projet de décret, le conseil a décidé à l'unanimité de le transmettre à la Chambre des représentants du peuple pour approbation en ajoutant des ressources.

2. Ensuite, le conseil a discuté du projet de loi sur la gestion et l'utilisation des terres rurales, et comme il est nécessaire d'établir un système de gestion et d'utilisation des terres rurales pour adapter le niveau de vie des agriculteurs, semi-pasteurs et éleveurs aux conditions économiques, politiques et social que le pays a attaint. Un projet de loi a été préparé pour garantir que le bénéfice de la génération actuelle ne nuise pas au bénéfice de la génération future en établissant un système d'utilisation durable des terres rurales qui prend en compte les différentes zones écologiques du pays. Après de longues discussions sur le projet de loi proposé, le conseil a décidé à l'unanimité de le transmettre à la Chambre des représentants du peuple pour approbation en ajoutant des ressources.

%

3 Enfin, le Conseil a discuté du projet de loi sur les zones économiques spéciales comme il est nécessaire d'accélérer la croissance de l'économie de notre pays en transférant le système de parcs industriels existant vers un système de zones économiques spéciales. utilisation de la chaîne de valeur du commerce international, pour renforcer notre capacité à être compétitif efficacement dans les réseaux commerciaux régionaux et pour gérer et contrôler le développement des zones économiques spéciales établies dans des zones viables et stratégiques, un projet de loi a été préparé et présenté au conseil.

Le conseil a finalement décidé à l'unanimité de le transmettre à la Chambre des représentants pour qu'il l'approuve en ajoutant des ressources.