Afrique: La restitution et la préservation des patrimoines culturels africains sont fondamentales pour construire un avenir commun - Ambassadrice du Maroc en Ethiopie.

Addis-Abeba — La restitution et la préservation des patrimoines culturels africains constituent un pilier fondamental pour la construction d'un avenir commun et le renforcement de la solidarité en tant que continent, a noté l'ambassadrice du Maroc en Ethiopie, Nezha Alaoui M'hammdi, lors d'une table ronde organisée conjointement par l'ambassade et le Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Dans son discours, l'ambassadrice a souligné la nécessité de préserver et de restituer les patrimoines culturels en Afrique.

Elle a ajouté que « c'est un héritage qui nous unit en tant qu'Africains, renforce notre solidarité et façonne notre identité en tant que continent ».

Selon elle, la restitution des patrimoines culturels africains préserve l'histoire, les valeurs et les cultures africaines pour les générations futures qui permet également aux cultures africaines de rayonner à travers le monde.

Pour atteindre l'objectif de restitution des biens culturels africains, une collaboration étroite entre les pays africains ainsi qu'un dialogue constructif avec les pays détenant ces biens culturels sont absolument nécessaires, a-t-elle ajouté.

L'Ambassadrice a en outre dévoilé que l'Afrique traverse une révolution culturelle transformatrice. « Les industries créatives et culturelles sont de plus en plus devenues un véhicule de puissance douce dans la concurrence mondiale, car elles constituent l'un des secteurs à la croissance la plus rapide. »

La directrice du bureau de liaison de l'UNESCO auprès de l'UA et de la CEA, Rita Bissoonauth, a indiqué que l'UNESCO mène cinq projets phares en Afrique, dont l'un concerne le patrimoine culturel.

L'objectif du projet phare sur le patrimoine culturel est de soutenir les États membres de l'Union africaine et de faciliter le retour et la restitution des biens culturels dans le cadre du comité intergouvernemental pour la promotion du droit des biens culturels à leur pays d'origine, a-t-elle noté.

Actuellement, plus de 90 pour cent des oeuvres d'art africaines classiques ont trouvé leur place en dehors du continent, principalement dans les principales institutions européennes.

La table ronde a rassemblé un large éventail d'experts, d'universitaires, de représentants gouvernementaux, d'organisations internationales et de la société civile.