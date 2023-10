Sénégal: Changement climatique - le processus d'élaboration du projet de taxonomie verte présenté aux acteurs

Dakar — Le ministère de l'Environnement, du Développement durable, et de la Transition écologique a organisé avec l'appui technique de la coopération allemande (GIZ), un atelier d'information et de partage du processus d'élaboration du projet de taxonomie verte du Sénégal, à l'intention de plusieurs parties prenantes et acteurs clés de la lutte contre le changement climatique, a constaté l'APS, vendredi.

"Ce cadre de réflexion et d'échange permettra sûrement de mettre en place un dispositif qui fera évoluer l'investissement vert au Sénégal et marquer un pas très déterminant vers la transition écologique, positionnant ainsi notre pays comme pionnier dans la sous-région en matière de taxonomie verte", a dit Amadou Lamine Guissé, secrétaire général dudit ministère lors de la cérémonie officielle d'ouverture de l'atelier.

"En se lançant dans ce projet de taxonomie verte, notre pays réaffirme, sa volonté d'être un pionnier de la finance verte en Afrique de l'Ouest", a-t-il expliqué.

Le secrétaire général a estimé qu'il urge, "d'oeuvrer à rendre les flux financiers beaucoup plus verts dans une logique de justice climatique", compte tenu de la complexité croissante et de la multiplicité des crises écologiques.

Nina Neubecker, chargée de la coopération à l'Ambassade d'Allemagne à Dakar, a souligné que son pays est ravi d'accompagner le Sénégal, dans "la construction du cadre de développement de la taxonomie verte".

"La coopération envisagée dans ce projet d'élaboration de la taxonomie verte s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large de coopération sur les thématiques du développement durables entre le Sénégal et l'Allemagne", a-t-elle précisé.

Mme Neubecker a rappelé que la taxonomie verte favorise un financement plus clair et plus fiable des activités qui s'inscrivent dans la protection de l'environnement ou de la lutte contre le changement climatique.

Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique (MEDDTE) et le ministère des Finances et du Budget (MFB), avec l'appui technique de la coopération allemande (GIZ), ont lancé le projet d'élaboration d'une taxonomie verte pour le Sénégal, le 6 juillet 2023.