Sénégal: Lutte contre les e-déchets - Le degré de mobilisation des acteurs salué (responsable)

Pikine — Le degré de mobilisation des acteurs engagés dans la lutte contre la prolifération des déchets électroniques appelés e-déchets à la cérémonie commémorative de la Journée internationale des e-déchets, organisée au siège de la société SENUM (Sénégal numérique) sis au technopole de Dakar, est a salué, a déclaré Mamadou Konaté, Program lead de CGGI.

Organisée à l'initiative de l'Institut mondial pour la croissance verte - GGGI (Global Green Growth Institute), des officiels, des experts et divers acteurs ont pris part à Pikine (banlieue de Dakar) à cette cérémonie commémorative de la Journée internationale des e-déchets, célébrée chaque année dans le monde, le 14 octobre.

»Cette journée est un prétexte pour nous de mesurer l'engagement et le degré de mobilisation des acteurs. Si on en juge sur ce qui s'est passé aujourd'hui, on peut fonder un immense espoir pour l'avenir. On va voir ensemble comment nous organiser pour faire des progrès dans la lutte », a dit M. Konaté.

Intervenant vendredi en marge de la cérémonie, il a ajouté que la »célébration de cette Journée est aussi une occasion de mobiliser tous les acteurs, de sensibiliser, de voir toutes les opportunités qui peuvent être offertes à la lutte contre la prolifération des e-déchets ».

»Nous avons retrouvé tous les acteurs de la filiale à cette journée qui est aussi une occasion de voir ensemble les progrès réalisés et les perspectives en termes d'actions contre les déchets électroniques », a-t-il souligné.

M. Konaté a insisté sur la sensibilisation et la communication pour un changement de comportement en vue d'une meilleure organisation du secteur. »Un travail, a-t-il ajouté, a été mené dans le cadre juridique et des études pour avoir une idée claire sur les e-déchets ».

Khadija Dramé Diop, chargée des affaires juridiques à la Direction de l'environnement et des établissements classés (DEEC) a souligné que d'ici à 2030, on aura environ 43.000 tonnes de déchets sur le marché. »Et parmi les stratégies adoptées contre les e-déchets au Sénégal, il y a la mise en oeuvre d'un décret qui est déjà dans le circuit et qui permettra de réduire ces déchets », a-t-elle dit.

Pour sa part, Wack Ndiaye, coordonnateur technique numérique de Sénégal Numérique SA, a avancé que l'idée de travailler en partenariat, dans le cadre de la lutte contre les déchets électroniques, va nous permettre au niveau local, panafricain, et mondial, de faire face à cette problématique ».