Afrique: Sisa Ngombane - « Ce sera une finale très difficile »

Sisa Ngombane, ambassadeur de l'Afrique du Sud à Madagascar suit de près la finale de la Coupe du monde de rugby opposant les Springboks aux All Blacks ce samedi au stade de France.

Monsieur l'ambassadeur, l'Afrique du Sud joue la grande finale de la Coupe du monde de rugby ce soir contre la Nouvelle-Zélande au stade de France. Que représente cette finale pour l'Afrique du Sud et le rugby africain en général ?

Ça représente beaucoup pour nous. Vous savez, nous avons un grand héritage laissé par Nelson Mandela qui est de bâtir un nouvel Afrique du Sud. Cela doit passer par le sport qui réunit tout le peuple sud-africain. Les 62 millions des Sud-africains sont derrière l'équipe nationale. L'Afrique du Sud est un pays de sports et à part le rugby, il y a aussi le football, le cricket qui réunit autant de monde. En un mot, le sport c'est le lien qui unit et c'est la fabrique de ce pays. Si l'Afrique du Sud gagne et je l'espère bien, ce sera la victoire pour toute l'Afrique, en général. Je pense que les dirigeants alignent les meilleurs joueurs pour la grande finale.

La nation victorieuse remportera sa quatrième Coupe du monde lors de cette grande finale. D'après vous, quel sera l'avantage de l'Afrique du Sud en finale ?

L'avantage de l'Afrique du Sud, c'est que nous jouons avec de l'expérience et de la solidarité sur le terrain. Nous avons déjà joué trois finales d'une Coupe du monde et nous les avons toutes gagnées. Nous avons joué la grande finale de la Coupe du monde de 1995 à domicile contre les Blacks et les Springboks l'ont remportée. Et pour la finale de samedi, j'espère qu'elle sera la quatrième pour nous. L'Afrique du Sud est une nation qui sait conclure, puisqu'elle n'a jamais perdu en finale. La population attend des Springboks qu'ils reviennent au pays avec le titre.

Madagascar joue bien aussi au rugby monsieur l'ambassadeur, d'après vous qu'est-ce qu'il manque au rugby malgache pour atteindre une phase finale d'une Coupe du monde ?

Ce n'est pas seulement Madagascar, il y a aussi le Kenya et d'autres pays africains. Madagascar joue bien au rugby et j'ai eu la chance d'assister au championnat d'Afrique au stade Makis Andohatapenaka, il y a eu quelques mois de cela. En Afrique du Sud, on commence à jouer dès le plus jeune âge, au collège jusqu'au niveau du baccalauréat. Après le baccalauréat, ils ont déjà le niveau très avancé et Madagascar doit emprunter cette voie. Pour avoir aussi le niveau, Madagascar doit jouer contre des clubs sud-africains pour atteindre le haut niveau.

Revenons à la grande finale, quels sont vos pronostics, monsieur l'ambassadeur?

Ce sera vraiment une finale très difficile comme les matches précédents en quarts et en demi-finales. Je pense que les deux équipes iront en extra-time et ce sera un score très étriqué mais j'espère que ce sera l'Afrique du Sud qui sortira vainqueur.