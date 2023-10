Congo-Kinshasa: Le PDDRC-S plaide pour le décaissement des fonds afin de restaurer la paix dans l'Est de la RDC

Le nouveau comité de coordination nationale du programme désarmement démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (PDDRC-S) est entré en fonction le vendredi 27 octobre. Au cours de la cérémonie de remise et reprise avec le comité sortant, Jean Bosco Bahala a plaidé auprès de Khassim Diagne, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations en RDC pour que les partenaires multilatéraux puissent décaisser les fonds promis pour stabiliser l'Est de la RDC. Khassim Diagne, a promis une étroite collaboration avec le nouveau comité du PDDRC-S.

Le coordonnateur national, Jean Bosco Bahala, a interpellé les médias et la société civile à accompagner le PDDRC-S dans la sensibilisation pour « avoir l'adhésion et l'appropriation des groupes armés au Programme ». Le PDDRC-S, ajoute-t-il, est la solution rapide pour retrouver la paix dans l'Est de la RDC.

Selon Jean Bosco Bahala, le recyclage des gens qui font la guerre doit s'arrêter. Son équipe est tenue par le temps et les résultats, a-t-il rappelé, promettant de « travailler dans l'harmonie et la collaboration à tout le niveau ».

« Avec les membres du gouvernement pour leur soutien, les Nations unies pour leur appui crucial et avec tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux », a détaillé M. Bahala. Il a interpellé les partenaires techniques et financiers pour donner des moyens au Programme pour des résultats escomptés, au lieu de se limiter seulement « à prendre des engagements non réalisés ».

Nommée par ordonnance présidentielle le 16 octobre dernier, la coordination nationale est dirigée par Jean-Bosco Bahala qui succède à Tommy Tambwe Ushindi.