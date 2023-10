Maroc: La Haute sollicitude dont SM le Roi entoure les aveugles et les mal-voyants fait partie d'une stratégie nationale à portée continentale (SG de l'OAPAM)

Rabat — La Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi entoure les aveugles et les mal-voyants fait partie d'une stratégie nationale à portée continentale, confirmée par la tenue au Maroc de la 10è Assemblée générale de l'Union africaine des aveugles (AFUB), a affirmé, vendredi à Rabat, le secrétaire général de l'Organisation Alaouite pour la Promotion des Aveugles au Maroc (OAPAM), Salaheddine Semmar.

"L'attention particulière que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, n'a eu de cesse d'accorder aux personnes handicapées, en général, et aux aveugles et mal-voyants, en particulier, notamment à travers les orientations éclairées et l'appui du Souverain aux efforts visant la pleine intégration sociale des personnes souffrant de déficiences visuelles, s'inscrit dans le cadre d'une stratégie nationale à portée africaine", a déclaré M. Semmar, dans une allocution à l'ouverture de la 10è Assemblée générale de l'AFUB, en présence de Son Altesse la Princesse Lalla Lamia Essolh, présidente de l'OAPAM.

Cette portée africaine, a-t-il ajouté, se confirme par le tenue au Royaume du Maroc de ce conclave continental visant à fournir des recommandations en vue du parachèvement de l'autonomisation cognitive, sociale et culturelle de la catégorie des aveugles.

"Le Maroc a été l'un des premiers pays à adopter une série de législations relatives à la protection des droits des aveugles et des déficients visuels", a-t-il, par ailleurs, affirmé, relevant que depuis la création de l'OAPAM en 1967, sous l'impulsion de Feu Sa Majesté Hassan II qui a confié sa présidence à SA la Princesse Lalla Lamia Essolh, Son Altesse n'a eu de cesse d'oeuvrer pour la réalisation de plusieurs acquis en faveur des aveugles et des malvoyants, quels que soient leur âge et leur niveau d'éducation.

Il s'agit notamment de permettre aux personnes totalement ou partiellement aveugles de bénéficier du droit à l'éducation, d'un appui social, ainsi que d'investir leurs compétences et capacités intellectuelles en collaboration avec l'ensemble des départements concernés, a-t-il poursuivi.

Le secrétaire général de l'OAPAM a, en outre, indiqué que "cette 10è assemblée, placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, s'inscrit dans le cadre du renforcement des déterminants de la stratégie du Maroc dans sa profondeur africaine", ajoutant qu'il s'agit aussi du "fruit des nombreuses visites effectuées par SM le Roi dans plusieurs pays africains, ainsi qu'une traduction de la vision royale de notre pays pour la coopération africaine".

Cette Assemblée générale vise essentiellement à s'inspirer et à mettre en avant les expériences africaines et internationales distinguées, à même de contribuer à la réalisation de l'autonomisation des non voyants au niveau continental afin qu'ils puissent jouer un rôle agissant au sein de leur société, de leur pays et de leur continent.

Cette importante rencontre, qui se poursuivra jusqu'au 30 octobre, sous le thème "Unité et solidarité", reflète l'engagement constant du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, en faveur d'une "coopération Sud-Sud solidaire et agissante" et traduit également la ferme détermination du Souverain à approfondir davantage les relations liant le Maroc à son continent d'appartenance, l'Afrique, notamment en ce qui concerne la garantie et la consolidation des droits des personnes à besoins spécifiques, en particulier celles ayant un handicap visuel.