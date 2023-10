Cote d'Ivoire: La ville de Katiola prête à accueillir son digne fils

Katiola, la ville qui a vu naître le général Ouassénan Koné, va l'accueillir pour une dernière fois, avant son ultime voyage dans l'au-delà. C'est la place Nambala, non loin du domicile du défunt, qui va abriter une bonne partie des obsèques. Cette place, bien connue de la population, a fait peau neuve. Ce qui frappe, d'emblée, lorsqu'on y met le pied, c'est la nouvelle couche de gravier bien épaisse qu'elle vient de recevoir. Adieu donc la poussière !

Hier, sur ce site, plusieurs personnes étaient à la tâche. Tandis que certains montaient des bâches, des chapiteaux et des gardens, d'autres s'affairaient pour installer le matériel de sonorisation. D'autres encore plaçaient des chaises. «Une dizaine de toilettes mobiles sont en train d'être installées sur le site, pour le confort de tous», a fait savoir Coulibaly Thomas, vice-président de la commission logistique, rencontré sur place.

Selon lui, deux gardens (un de 350 places et l'autre de 250) sont prêts. Ils vont accueillir les hautes personnalités (Vvip et Vpi). En plus, une dizaine de chapiteaux sont déjà dressés, pour accueillir aussi des Vip. Selon le vice-président de la commission logistique, toutes les dispositions ont été prises pour que les obsèques se passent dans les meilleures conditions.

Il a aussi expliqué que pour plus d'efficacité dans l'organisation pratique, plusieurs commissions locales ont été mises sur pied. Il s'agit, entre autres des commissions accueil et hébergement, sécurité, protocole, restauration et cambuse, communication... «Tout est mis en place pour que tout se déroule normalement. Nous sommes prêts», nous a-t-il confié.

Selon lui, la place Nambala est prête à accueillir au moins 5000 personnes en position assise, contre 2 ou 3000 autres qui se tiendront debout. En tout, il a estimé qu'au cours des obsèques du général Ouassénan Koné, ce sont environ 8 à 10 000 personnes qui sont attendues à Katiola. Concernant la restauration, par exemple, il a fait savoir que plusieurs sites ont été aménagés pour permettre à la population qui se déplace à Katiola de se restaurer convenablement.

Quant aux hôtels, ce responsable, membre du comité d'organisation, a souligné que tous les hôtels de la ville affichent complet, depuis au moins une semaine. Idem pour ceux des localités environnantes, à l'instar de Niakara. «Nombreux de nos hôtes sont logés à Bouaké. Ils vont devoir faire la navette», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, dans la ville de Katiola, les rues non bitumées ont été reprofilées. Presque toutes les voies du quartier Résidentiel connaissent une cure de jouvence. En outre, la sécurité a été renforcée, avec une forte présence des forces de l'ordre et de sécurité (policiers, gendarmes...). Ils sont positionnés dans plusieurs endroits stratégiques de la ville.

Après les nombreuses cérémonies d'hommage, en l'honneur à l'illustre disparu, à Abidjan, sa ville natale prend le relais, aujourd'hui. Ainsi, ce matin, à la place Nambala, se tient une cérémonie au cours de laquelle la population du Hambol et celles des autres localités du pays lui rendront aussi un vibrant hommage. C'est aujourd'hui que la dépouille arrive à Katiola. Dans la soirée, aura lieu une veillée épiscopale. Demain, la messe de requiem. Elle sera suivie de l'inhumation, dans l'intimité familiale.

Envoyé spécial à Katiola