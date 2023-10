Maroc: Ouverture à Rabat de la 10è Assemblée générale de l'Union africaine des aveugles, en présence de Son Altesse la Princesse Lalla Lamia Essolh, présidente de l'OAPAM

Rabat — Les travaux de la 10è Assemblée générale de l'Union africaine des aveugles (AFUB) se sont ouverts vendredi à Rabat, en présence de Son Altesse la Princesse Lalla Lamia Essolh, présidente de l'Organisation Alaouite pour la Promotion des Aveugles au Maroc (OAPAM).

Ont pris part à la cérémonie d'ouverture de cet événement, placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le Conseiller de Sa Majesté le Roi, M. Fouad Ali El Himma, le ministre de la Santé et de Protection sociale, M. Khalid Ait Taleb, et la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Mme Aawatif Hayar, ainsi que plusieurs personnalités éminentes du monde de la politique et de la diplomatie, des délégués de pays, des observateurs et des représentants d'organisations continentales et internationales des aveugles.

Cette Assemblée générale, qui se poursuivra jusqu'au 30 octobre, vise essentiellement à s'inspirer et à mettre en avant les expériences africaines et internationales distinguées, à même de contribuer à la réalisation de l'autonomisation des non voyants au niveau continental afin qu'ils puissent jouer un rôle agissant au sein de leur société, de leur pays et du continent.

Il s'agit également de participer activement à l'intégration, par tous les moyens, de cette catégorie dans la société.

%

Cette importante rencontre, qui se tient sous le thème "Unité et solidarité", reflète l'engagement constant du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, en faveur d'une "coopération Sud-Sud solidaire et agissante" et traduit également la ferme détermination du Souverain à approfondir davantage les relations liant le Maroc à son continent d'appartenance, l'Afrique, notamment en ce qui concerne la garantie et la consolidation des droits des personnes à besoins spécifiques, en particulier celles ayant un handicap visuel.

Au programme de ce conclave figurent une série de tables-rondes autour des thématiques relatives notamment à l'insertion de cette catégorie dans la vie socioéconomique, des réunions des différents organes de l'AFUB, ainsi que l'élection du président et du Vice-président de l'Union.