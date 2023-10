Congo-Brazzaville: Festival Tuséo 2023 - Du vert dans le rire

Non ce n'est pas une plaisanterie, cette année le festival Tuséo, crée en 2004 par Lauryathe Céphyse Bikouta, se tiendra aux mêmes dates que le sommet des Trois Bassins du 26 au 28 octobre à Brazzaville sur le thème « Les Rires Verts, Echos- Logiques ». Une seizième édition sous le signe de la protection de l'environnement.

Comment apporter du vert au rire, une interrogation bien difficile à laquelle l'humoriste- comédien Emerson Mouanga tente de répondre. « L'humour en lui-même demande beaucoup de réflexion, et associé à l'écologie qui n'est pas non plus un thème courant sur nos scènes, car on y évoque souvent l'amour, la famille, le travail, nous donne matière à réfléchir, nous exige à faire la recherche et aussi à trouver des moyens subtils pour pouvoir faire rire des personnes sur des sujets comme les déchets toxiques, la pollution, la dégradation de l'environnement », a indiqué Emerson qui encourage cette initiative qui est une grande première au Congo.

En effet, coïncidence ou non, Tuséo, festival international du rire, s'est engagé pour cette édition de la protection de l'environnement. Face à cet impératif, les humoristes, originaires d'Haïti, du Togo, du Mali, de la RDC, de la France, du Burkina Faso, de la Belgique et bien sûr du Congo se prêteront au jeu en redoublant d'imagination, d'ingéniosité et surtout d'authenticité. « Concevoir un texte qui fait rire toute une salle n'est pas chose facile, alors quand il faut l'associer à un thème aussi important que l'écologie, il faut pousser la réflexion. Ce qui est vrai, on a hâte de rire vert cette année », a fait savoir Serge Cherubin Moumbenza, artiste humoriste de plus en plus apprecié sur les planches nationales.

%

Un vaste thème qui regorge des notions comme destruction de la faune et de la flore, déchets toxiques, pollution, gaspillage alimentaire, réchauffement climatique, écosystème, biodiversité... Des thèmes courants dans des discours mais qui n'ont toujours pas d'impact dans la société. « Il est temps qu'on prenne conscience, chacun à son niveau a un devoir citoyen à faire pour préserver notre environnement, parfois ce sont des gestes simples, comme éviter les sacs plastiques, ne pas jeter les ordures ménagers sur la place publique, ou encore uriner sur les avenues », a fait noter Lauryathe qui compte sur la participation nombreuse de la population congolaise pour venir non seulement rire mais aussi participer à cette lutte planétaire qu'est la préservation de notre environnement.

Et pour que ces retrouvailles soient à la hauteur de ses attentes, Lauryathe et son équipe ont concocté un minutieux programme avec des spectacles et conférences où, dit-elle, chacun se sentira interpellé. Il s'agit, entre autres, de « Rire et humour : Terre de jubilation ou obstacle social à l'heure du réchauffement climatique », par Marius Billy, (Suède), « Relations internationales et écologies, Enjeux et défis à relever face aux populations plus vulnérables du sud », par Guillaume Quevarec, ( France) « Changement climatique et pollutions de l'environnement » par Melvin Freedman Massesse, (Congo), et Severin Nkala- Guembo ( Angleterre), « Le rire thermodynamique psychosomatique » Josammy Samba Nganga (USA), « Valeur culturelle, Green Week de culture scientifique du Bassin du Congo face à l'urgence climatique sur le festival Tuséo » par Nice stone de la fondation les Experts d'Afrique.

Ces rencontres seront suivies de séances de sensibilisation à la protection de l'environnement par l'ONG Tunga et une virée spéciale au lycée de la Révolution, dans l'arrondissement 5 Ouénzé comme il est de coutume dans un lycée de la place. Une édition spéciale qui responsabilisera, éduquera, sensibilisera et surtout éveillera une prise de conscience.