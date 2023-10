Afrique: African Football League - Mazembe éliminé

Le Tout-Puissant Mazembe ne disputera pas les demi-finales de la première édition de l'African Football League.

Après la victoire d'un but à zéro à Dar Es Salaam où le club de Lubumbashi a choisi de jouer à domicile le match aller de quarts de finale de cette nouvelle compétition de la Confédération africaine de football (CAF), le match retour le 26 octobre au stade Radès de la capitale tunisienne contre l'Espérance sportive de Tunis a été une hecatombe. Trois buts à zéro, c'était le score en défaveur des Corbeaux de Lubumbashi.

Dominés, les Corbeaux ont encaissé le premier but à la 45e minute par Oussama Bouguerra. Ce dernier a doublé la mise à la 76e minute, avant le troisième but signé par Mohamed-Amine Tougaï à la 86e minute. Les joueurs du coach franco-sénégalais Lamine Ndiaye, avec une composition apparemment non compétitive, ont littéralement sombré.

Le gardien de but Siadi Ngusia était dans les perches. Et dans le champ, on a retrouvé le Sénégalais Talla Mbaye (remplacé par Luzolo à la 46e minute), Kevin Mondeko, Magloire Ntambwe, le Mauritanien Ibrahima Keita, Glody Likonza, Ngalamulume Bato, le Nigérien Boubacar Hainikoye (remplacé par Bakata à la 78e minute), Le Nigérian Augustine Oladapo (remplacé par Zemanga Soze à la 46e minute), Fofana (remplacé par Beya à la 46e minute) et Philippe Kinzumbi (remplacé par le Zambien Alex Ngonga à la 83e minute).

Les changements opérés en deuxième période n'ont visiblement pas changé le cours de la partie. Bien au contraire, Mazembe avait bien résisté en première période pour céder dans la deuxième moitié de la partie. Fin de l'aventure de Mazembe à cette première édition de l'African Football League.