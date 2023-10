Afrique: Portrait - Dany Synthé, le génie de l'hymne de la CAN 2024

« Akwa » est l'hymne inspiré par l'artiste congolais Dany Synthé qui accompagnera les joueurs, les supporters et tous les amoureux du football tout au long de la Coupe d'Afrique des nations qui se tiendra en Côte d'Ivoire en janvier 2024.

Portée par les voix des grandes stars africaines dont Magic système, Yemi Alade et Ramadan, cette mélodie célébrant la grandeur du football africain est disponible et accessible sur la plateforme Dailymotion pour le grand plaisir des amateurs de la musique. « Akwa » est bien plus qu'une simple chanson, il s'agit d'un hommage vibrant à la richesse culturelle et à la diversité de l'Afrique.

Ce joyau musical transcende les frontières linguistiques en étant interprété en français, en arabe, en anglais, ainsi que dans différentes langues africaines. Cette fusion harmonieuse des langues et des cultures reflète parfaitement l'esprit de la Coupe d'Afrique des nations où les équipes de tout le continent se réunissent pour compétir. L'hymne « Akwa » accompagnera les joueurs, les supporteurs, et tous les amoureux du foot tout au long de ce tournoi mémorable. Alors qui est donc Dany synthé, le génie de cet hymne africain 2023 ?

De son vrai nom Daniel Koueloukouendo, originaire du Congo Brazzaville, né en 1992 à Villiers sur Marne en France, Dany Synthé est musicien, auteur-compositeur, producteur et directeur artistique. Si Dany synthé est encore personnellement assez méconnu du grand public, son travail est pourtant déjà très célèbre. A 26 ans seulement, ce petit génie de la musique a travaillé avec les plus grands noms de l'industrie musicale. Orelsan, Sexion d'assaut, Maître Gims, tous le connaissent et lui doivent quelques uns de leurs meilleurs tubes. Dany synthé est à l'origine de la chanson "Sapés comme jamais" de Maître Gims. « Je n'ai pas commencé par ça, et je suis capable de m'adapter à des univers très différents dont rock, pop. Je n'ai pas d'appréhension, mais c'est l'Afro qui me définit aujourd'hui », a-t-il expliqué.

Petit prodige de la Campo, il prend des cours de piano à l'âge de 9 ans, concocte ses propres productions à 12 ans, vend ses premiers sons à 14 ans. Il a autant pioché dans la discothèque familiale (Papa Wemba, Michael Jackson, Claude François) que dans la caverne d'Ali Baba, du Net entre vieillerie (sam Cooke) et nouveautés brûlantes (Wizkid, Drake). De quoi donner un prisme d'inspiration ultra large au producteur 2.0, capable de passer de la guitare de la rumba congolaise à la kora et aux synthés retrofuturistes.

La prometteuse carrière de Dany synthé a pris son envol lorsqu'il n'avait encore que 16 ans. Les rappeurs Nessbeal et Orelsan ont fait appel à ses compétences pour composer des chansons, puis de participer à leur tournée. Depuis, le jeune artiste ne s'est jamais arrêté. Homme de l'ombre, aujourd'hui au sommet de son art, Dany synthé prend une place largement méritée dans la lumière et apporte sans aucun doute un vent de fraîcheur dans le domaine musical. Sa carrière a changé, le spectre s'est élargi et il voit bien plus loin que les portes de son quartier, bien plus loin que le rap lui-même. « Je ne fais pas de l'afro-trop, ni de la variété, je fais de la musique et c'est ce qui me permet cette victoire. Je suis aussi valorisé, on m'écoute désormais. J'ai donc envie d'être encore plus audacieux, libre. Je veux aller au-delà », a déclaré l'artiste.

Désormais à la tête de son label, Ovnee Music, Dany synthé a tissé au fil du temps une étrange galaxie d'artistes et de stars. Son studio a pris des airs d'îles au trésor où on y croise des producteurs de cinéma, artistes de variétés, musiciens de rock et chanteurs RNB, superstars et patrons. Tous se posent la même question, comment ce jeune homme timide sous son bonnet de laine est-il devenu une telle machine à tubes ? L'artiste a participé à la réalisation de deux titres de trône, l'album de Booba et a travaillé aussi avec Lionel Florence et Maître Gims sur plusieurs titres de l'album « Le président d'abord » de Florent Pagny, dont il est le réalisateur. Il est également auteur du single « On était beau » de Louane, ainsi qu'un titre pour Shakira.