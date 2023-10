Congo-Brazzaville: ARTs scéniques - Atelier d'écriture avec Gaëlle Bien-aimé

Le programme dédié aux jeunes talents humoristes favorisera le développement de leur carrière, tout en valorisant leur esprit créatif. Par des échanges de connaissances et d'expertises qui se tiendront du 3 au 11 novembre à l'Institut français de Pointe-Noire, Gaëlle Bien-aimé et ses partenaires veulent stimuler le génie créateur congolais.

La master class de huit jours sera consacrée aux formations, aux coachings sur les concepts-clés pour créer des champions de demain dans le domaine de la comédie. La formation sera fondée essentiellement sur l'écriture d'un sketch propre, original, doté d'une bonne qualité dramatique pour des fins d'exploitations scéniques ; des procédés humoristes et leur utilisation dans un sketch.

Ce cadre permettra aux organisateurs de mettre en oeuvre un certain nombre d'activités au bénéfice des participants consacrées à promouvoir la richesse des jeunes humoristes congolais qui émergent. Par son parcours, son expérience, Gaëlle Bien-aimé veut être donc une source d'inspiration pour la jeunesse congolaise afin de lui permettre de prendre confiance en elle, d'une part, mais et surtout de faire comprendre aux participants que le parcours de réussite n'est pas linéaire, mais rempli d'obstacles à surmonter.

Gaëlle Bien-aimé est née en 1987 en Haïti. Aujourd'hui, la première chose qu'on relate d'elle, c'est sans doute sa remarquable présence sur les réseaux sociaux. En exploitant ses talents et ses compétences d'humoristes, elle y propose un contenu à la fois simple, agréable et surtout très instructif qui touche les coeurs de ses suiveurs.

%

Facebook, Instagram, Tik-tok et YouTube constituent la plus large tribune de son « activisme », ainsi définit-elle sa façon de mettre son théâtre au service de son engagement. Elle tourne en dérision l'actualité politique, sensibilise et informe sur les droits des femmes et des filles, déniche dans les gestes quotidiens, dans les discours familiers, les manifestations les plus subtiles du machisme ordinaire qu'elle combat avec une grande determination.

A son actif, plusieurs pièces dont Le genre et membre, Talon aiguille, Je suis Gaëlle, Que ton règne vienne, Port-au-Prince et sa douce nuit, aimer en stéréo. Déterminé et sensible, solide dans ses convictions artistiques, elle enseigne ainsi ce qu'elle sait à des jeunes féministes convaincues, à la tête d'une organisation fondée en 2015 « Négès Mawon ».

Elle distille ce en quoi elle croit dans ses textes, dans ses prises de parole et prises de position. Gaëlle Bien-aimé est aussi journaliste-chroniqueuse, comédienne, metteur en scène. Elle a fait le petit conservatoire avec Daniel Marcelin et a travaillé ensuite avec des metteurs en scène de renom tels que Jean René Lemoine, Florence Jean Louis Dupuy et a joué dans plusieurs festivals de théâtre en Haïti et à l'étranger.