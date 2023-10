Congo-Brazzaville: Musique - Zao, la scène pour ordonnance

Victime d'une attaque cérébrale en juillet 2022, Zao se produira le 28 octobre, à la veille de la Journée mondiale de lutte contre les AVC à Pointe-Noire. Tout un symbole !

Début juillet 2022. « Je revenais d'un événement, le temps de me changer, d'enlever mes chaussures, j'ai senti une grande chaleur dans mon corps, je n'arrivais plus à me tenir debout, je me suis affalé directement ». Ces mots, recueillis par Alain-Patrick Massamba, sont ceux de Casimir Zao, victime d'un accident vasculaire cérébral.

Depuis, l'ancien combattant a changé son fusil d'épaule pour devenir en quelque sorte un nouveau combattant pour vaincre cette fulgurante attaque cérébrale. Son principal remède, la scène ! Encore et toujours. « La musique n'est pas finie, la musique ne peut pas s'arrêter. Je suis-là, surtout qu'on ne m'a pas cousu la bouche! Je parle encore, je ne suis pas cadavéré. Donc, je peux encore chanter, j'ai la force », déclarait-il quatre mois plus tard après son AVC.

Pour preuve : l'artiste brazzavillois joindra le geste à la parole et sera de nouveau sur scène pour fêter le 30e anniversaire de Perenco Congo à la fin de cette année 2022, six mois après son accident. L'homme est un guerrier et, s'il a perdu quelques forces dans la bataille, il manie toujours l'humour, son arme préférée, sur et en dehors des planches ; son passage couronné de succès au Festival international Ponton Miziki, fin septembre 2023 d'ailleurs en témoigne.

A la veille de la Journée mondiale de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux, Zao sera une nouvelle fois sous les projecteurs - et en haut de l'affiche - pour un concert caritatif en faveur des victimes d'AVC, organisé par l'association Dons du Coeur Pointe-Noire. Participeront également Jah Thiano, Shadow la Menace, Zina Hope, Maman Credo, Royaume Danse, autant d'artistes qui viendront soutenir cette bonne cause au Jaipur Sea Lounge Restaurant ce 28 octobre en présence du célèbre Mory Touré.

Le public attendu ce soir là viendra se délecter du légendaire Zao Casimir et se plaira certainement à entendre ces refrains inscrits dans la mémoire collective, ceux de « Soulard » de « Moustique » ou de « Corbillard » et, bien entendu, d'«Ancien combattant ». Affichant soixante-dix ans au compteur, ce combattant là semble en tout cas pourvu d'une santé de fer entretenue par un désir inépuisable de musique qui, dit-on, adoucit les moeurs et lui tient lieu assurément d'ordonnance.