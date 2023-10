Congo-Brazzaville: Musique - Zetrei Fils en concert semi-live le 1er novembre

En quête de visibilité et de promoteur, le jeune musicien congolais, Cheryl Christmace Ossolo, alias Zetrei Fils, entend livrer, le 1er novembre prochain, dans la ville océane, un semi-concert live.

Le concert connaîtra la participation de bien d'autres jeunes musiciens congolais. Ces musiciens partagent la vision musicale de l'artiste. Il s'agit, entre autres, de Bb Do, Napata la Légende, CDG, Dubling et Scarface. A l'occasion de ce concert, au cours duquel les musiciens et le public seront complètement déguisés, l'artiste Zetrei Fils chantera, dansera et fera danser au rythme de ses quatre sigles, à savoir « Revenons », « Freestyle », « Moula » et « Piqué ».

En outre, le jeune musicien, passionné du drill, de la trappe et de l'Afro beat, trois styles musicaux prisés par les musiciens du Congo, d'Afrique et d'ailleurs, demande aux amoureux de l'art et aux producteurs de musique de venir nombreux pour apprécier sa musique et découvrir son talent.

Au sujet de ses projets, l'artiste a fait savoir qu'il aimerait porter, à l'exemple de ses aînés, le plus haut et le plus loin possible sa musique et son style ainsi que la culture congolaise. Accrocher à l'idée de voir plusieurs de ses compatriotes venir le soutenir par leur présence, leur participation à la danse et leurs acclamations, l'artiste a promis donner le meilleur de lui-même lors du concert.