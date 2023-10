Congo-Brazzaville: Salubrité - L'opération « Sukissa Bopeto » se poursuit

Le député de la 4e circonscription électorale de Ouenzé, Ninon Ngouamba, a mobilisé le 28 octobre les habitants du quartier 58 de Ouenzé dans le cadre de l'exécution de l'opération « Sukissa Bopeto ». Cette initiative, lancée depuis deux ans déjà, consiste à nettoyer les avenues, ruelles et autres artères de ce quartier.

De nombreuses personnes, munies d'outils de nettoyage tels que des balais, des brouettes, des pelles et autres, ont arpenté les ruelles du quartier 58 à Ouenzé dans le but de rendre leur devanture et leur environnement plus propres.

Ninon Ngouamba a apprécié la mobilisation de la population et leur a demandé de ne plus jeter des eaux usées dans les caniveaux. « Cette opération s'inscrit dans une dynamique de gestion citoyenne et participative. A travers cette action de salubrité, nous voulons exprimer notre gratitude à l'endroit des autorités qui avaient choisi notre quartier parmi ceux qui devraient sortir de la précarité. Le but est de participer à la préservation de l'environnement », a-t-il signifié.

Les participants à cette activité de salubrité ont saisi l'occasion pour sensibiliser leur mitoyens à la nécessité de maintenir propre leur habitation. Il sied de signaler que « Sukissa Bopeto » est une manière pour le député et ses mandants d'entretenir les ruelles et avenues pavées lors du Projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires. Ce projet du gouvernement de la République du Congo est financé et mis en oeuvre conjointement avec la Banque mondiale.