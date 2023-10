Congo-Brazzaville: Nutrition - Les parents outillés sur l'importance de l'éducation alimentaire

Le diététicien congolais, Grâce Mboungou, a tenu une séance d'échanges le 21 octobre dernier à Pointe-Noire avec un public constitué essentiellement des parents en vue de leur partager des connaissances alimentaires pouvant prévenir les indigestions et malnutritions chez les enfants.

Au cours du séminaire organisé par la revue Mwana, Grâce Mboungou a démontre que la réussite de l'éducation alimentaire auprès des enfants passe par plusieurs facteurs. D'abord, les parents ont l'obligation de parler d'alimentation avec leurs progénitures dès le plus jeune âge. Ensuite, les parents doivent montrer à leurs enfants l'utilité de consommer tous les produits d'origine animale et végétale indispensables à l'organisme humain. Enfin, a-t-il insisté, les parents doivent être les premiers à donner le bon exemple aux enfants en matière de bonnes habitudes alimentaires.

En outre, selon Grâce Mboungou, les parents doivent pouvoir veiller à l'équilibre alimentaire des membres de leurs familles en général et celui de leurs enfants en particulier. Entendu qu'au Congo-Brazzaville sont considérés comme enfants, a-t-il rappelé, les citoyens dont l'âge varie entre 0 et 18 ans. « Un enfant qui mange équilibré devrait devoir consommer les fruits, les légumes, les céréales, les poissons, les viandes, l'eau ainsi que les produits laitiers », a-t-il indiqué.

Le diététicien a fustigé le comportement de la plupart des enfants congolais à imposer leurs choix en termes d'alimentation. « Nos enfants jettent les légumes et les céréales, mais raffolent de poissons et de viande. Ils ne veulent pas toucher un plat dénué de viande et de poissons. C'est dommages ! Chers parents, pesez de tout votre poids et de toute votre force pour aider vos enfants à consommer tous les aliments indispensables à l'organisme humain », a-t-il insisté.

Le Dr Makosso, également paneliste lors de cette rencontre, a abordé le thème de l'impact des écrans sur les enfants. «La première recommandation pouvant aider les parents à contrer la dépendance de leurs écrans est la sensibilisation. Chers parents, prenez le temps d'informer les enfants sur le bon et le mauvais usage des écrans, fixez des règles sur leur utilisation, donnez à votre progéniture un bon exemple dans ce sens et prévoyez des activités en famille comme les jeux de société ou les balades », a-t-elle conseillé.

Intervenant sur la même thématique, le directeur de publication de la revue pour enfant Mwana, Passi Bibene, a rappelé aux parents, une fois de plus, la nécessité de contrôler la qualité des contenus visualisés par leurs progénitures à travers les écrans. Selon une étude menée par la Snil en 2020 en France, « plus de 80% des parents ignorent ce que leurs enfants regardent sur les réseaux sociaux. Et plus de 80% des enfants âgés de 6 à 18 ans regardent de la pornographie sur les écrans », s'est-il alarmé.

Pour réduire l'impact négatif des écrans sur les enfants, Passi Bibene a recommandé aux parents congolais le retour au support imprimé, en d'autres termes, au livre. « Le livre est le meilleur média. Il stimule la réflexion, le discernement ainsi que le raisonnement. C'est la raison d'être de la revue Mwana », a-t-il conclu.