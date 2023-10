Congo-Brazzaville: Bâtiment et travaux publics - Les ingénieurs renforcent leurs capacités

Les étudiants finalistes et les ingénieurs du domaine du bâtiment et travaux publics (BTP) se sont réunis en atelier de formation, du 25 au 27 octobre, à Brazzaville sur le thème « L'assimilation du travail en bureau d'étude technique d'ingénierie », organisé par l'Agence universitaire de la Francophonie.

L'objectif est d'outiller les jeunes ingénieurs et étudiants finalistes du parcours génie civil dans la conception porteuse et le dimensionnement du bâtiment. Il s'agit aussi de les inciter à utiliser des ouvrages et des logiciels fiables afin d'aboutir aux bons résultats. La formation consiste également à lier la théorie à la pratique en leur donnant des connaissances nécessaires en BTP.

Pendant trois jours, les apprenants ont appris les techniques de logiciels, la maîtrise de modélisation, la conception et l'utilisation du logiciel de construction et bien d'autres. Les enseignements ont été donnés par le Dr Narcisse Malanda, maître de conférence spécialiste en génie civil à l'Université Marien-Ngouabi. Selon lui, pour que les ingénieurs menent à bien leur mission, ils doivent maitriser les techniques afin d'arriver aux résultats fiables, car ils éprouvent des difficultés devant des bâtiments étagés ou des tours en fin de cycle. Pour Fausta Bahizi, étudiante en master 1 en bâtiment et travaux publics, spécialisée en construction et maintenance de l'infrastructure, la formation lui permet de se mettre dans le monde professionnel. Elle a bénéficié des enseignements sur la maîtrise du logiciel « Robot », un logiciel de calcul d'ingénierie permettant de faire rapidement les calculs afin de gagner en temps et d'avoir les résultats plus fiables. « La formation est arrivée à point nommé. J'ai appris des techniques nécessaires pour approfondir mes connaissances. L'utilisation de ce logiciel est un acquis pour moi. Il m'a permis d'avoir un aperçu dans le monde du travail », a-t-elle reconnu.

L'ingénieur en génie civil, Dieu-Math Ndounguidi, a, de son côté, souligné l'importance des enseignements donnés qui reflètent la réalité de ce qui se fait dans les bureaux d'études. « La formation m'a permis d'ajouter un plus à mes connaissances. J'ai été éclairé sur l'ensemble des plans à aborder en construction : la présentation des plans ainsi que l'ensemble des nouveaux éléments techniques du domaine », a-t-il indiqué.