Congo-Brazzaville: Préservation des forêts - Le pays engagé à placer la collaboration interbassins forestiers au coeur de ses efforts

Le Premier ministre congolais, Anatole Collinet Makosso, a indiqué le 27 octobre à l'ouverture du segment ministériel du Sommet des trois bassins que la République du Congo s'est engagée à placer la collaboration interbassins forestiers tropicaux au coeur des efforts de préservation des forêts. Le but étant de contribuer à enrayer les emballements funestes dus au changement climatique.

Saluant la mobilisation des différents acteurs au Sommet des trois bassins forestiers tropicaux mondiaux, le chef du gouvernement a souligné la nécessité d'unir les forces et d'engager une collaboration plus franche afin de sauver la planète et mettre un terme aux atteintes portées à la nature. Il a exhorté les experts, chercheurs et scientifiques à s'organiser autour d'une dynamique scientifique et technique, ou d'un réseau universitaire de coopération et de recherche dans les domaines relevant de l'économie verte, l'économie bleue, l'économie circulaire et la finance climatique.

Selon Anatole Collinet Makosso, le Sommet de Brazzaville a pour ambition de poursuivre une réflexion initiée en 2011, en vue de formaliser une véritable coopération Sud-Sud en faveur de la biodiversité et du climat, au travers d'une gouvernance concertée de nos bassins forestiers. « La collaboration interbassins forestiers tropicaux doit également favoriser la diversification de nos économies. Il est temps de repenser nos modèles économiques et de tirer parti de nos atouts naturels pour promouvoir des secteurs tels que l'agriculture, l'agroforesterie, les énergies renouvelables, le tourisme, la bioéconomie et un développement sobre en carbone », a invité Anatole Collinet Makosso.

Il a également rappelé que certains des pays forestiers participants aux assises de Brazzaville font face à une forte pression sur la forêt alors que d'autres ne réaliseraient pas leur sécurité alimentaire sans la forêt. La transition énergétique juste et équitable est également, a-t-il rappelé, une priorité pour tous les pays face au défi du climat. Ainsi, certains pays sont bien avancés dans cette transition, d'autres ont un niveau d'électrification très faible, tandis que d'autres encore sont des pays exportateurs de pétrole.

« Nous ne pourrons réussir cette transition sans partager nos expériences et échanger sur nos acquis et sur le rôle que les forêts peuvent jouer pour faciliter cela. En exploitant nos bassins forestiers tropicaux sous la forme du Nexus : Eau, Energie, Alimentation, Biodiversité, nous visons à préserver nos forêts, à réduire notre dépendance aux énergies fossiles, à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, à fournir de l'électricité à nos communautés rurales et à améliorer les conditions de vie de nos populations », a souligné le chef du gouvernement congolais.

S'agissant des attentes, la première consiste à enclencher la co-création vers le renforcement de la coopération entre les pays riverains de ces bassins, en favorisant la protection des ressources en eau et en promouvant des pratiques de gestion durable des écosystèmes. D'après Anatole Collinet Makosso, les bassins forestiers sont vitaux pour la biodiversité, la régulation du climat, la santé et la sécurité alimentaire, et nous devons unir nos efforts pour les protéger.

« Nous espérons également que ce Sommet permettra d'enclencher une alliance pour mobiliser des ressources financières et technologiques escomptées pour soutenir la transition vers une économie verte, suivant le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives. Dans cette optique, outre les partenaires publics internationaux, la collaboration avec les acteurs privés, particulièrement de la finance est essentielle pour réaliser notre vision commune de développement durable », a-t-il conclu.