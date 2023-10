Afrique: Coopération décentralisée - Des étudiants congolais bénéficient des bourses d'études au Maroc

Six étudiants congolais se sont envolés le 27 octobre pour le Maroc où ils poursuivront leurs études universitaires dans le cadre de l'accord signé entre le conseil départemental du Niari et celui de l'Oriental du royaume du Maroc.

Le forum sur la revitalisation et la redynamisation de la décentralisation et du développement local, organisé en mars dernier à Brazzaville, commence à apporter ses fruits. En effet, cette rencontre avait abouti à la signature de plusieurs accords de coopération entre les collectivités locales du Congo et celles de la France et du Maroc.

Sélectionnés par l'Agence marocaine de coopération internationale, par le biais du président du conseil de la région de l'Oriental, les six meilleurs bacheliers du département du Niari ont reçu le 25 octobre dernier leurs documents de voyage, notamment les passeports, les autorisations électroniques de voyage au Maroc ainsi que les billets. C'est le ministre délégué en charge de la Décentralisation et du développement local, Juste Désiré Mondelé, qui leur a remis les titres de voyage. Au Maroc, les bénéficiaires de ces bourses de coopération poursuivront leurs études en droit, science de la vie et de la terre, ainsi que science économique et gestion.

« Vous êtes les six meilleurs choisis pour la promotion 2023-2024 qui est la première. Nous comptons sur votre sens de responsabilité. Vous partez comme ambassadeurs, précurseurs, pionniers ; donc vous avez les valeurs de la République à porter, des valeurs éthiques à respecter. Nous avons le bonheur aujourd'hui d'avoir six de nos meilleurs bacheliers partir étudier au royaume du Maroc, dans le cadre des partenariats noués entre nos collectivités », s'est réjoui le ministre délégué.

%

Insistant sur le respect de la discipline, de l'éthique, Juste Désiré Mondelé a invité ces étudiants à observer scrupuleusement les lois et les règles du royaume de Maroc. « Il y a plusieurs collectivités locales africaines qui ont envoyé leurs étudiants au Maroc ; faites la fierté de vos parents, de votre pays et votre propre fierté parce que vous entrez par la grande porte dans la vraie vie. Nous allons faire un suivi régulier et aurons le rapport global de vos activités, de vos résultats universitaires mais aussi de votre comportement. Nous savons compter sur vous », a-t-il conclu, précisant que la moyenne d'âge est de 18 ans.

Un des bénéficiaires, Royalle Nibelle Daucqa Ngouambi a remercié les autorités pour leur avoir accordé l'opportunité d'aller étudier à l'étranger. « Nous allons finir vite et revenir servir notre pays. Après le bac, je n'imaginai pas à aller poursuivre mes études à l'étranger. Je vais faire droit, nous allons nous donner à fond, sans relâche et réaliser notre promesse envers monsieur le ministre, celui de revenir avec les diplômes ».

Notons que cette réception s'est déroulée en présence du président du conseil départemental du Niari, Armand Moody Mafoumbou, assisté de son vice-président, Gabriel Lissouba, ainsi que des parents des récipiendaires.