Afrique: Biskra - Plus de 70 participants au salon national de l'artisanat

BISKRA — Plus de 70 participants prennent part au salon national de l'artisanat ouvert samedi à la Chambre de l'artisanat et des métiers (CAM) de la ville de Biskra.

Les stands du salon tenus dans les galeries de la CAM et sous des tentes exposent une gamme très variée de produits artisanaux de tissage, de poterie, de dinanderie et de bibelots décoratifs.

Des produits alimentaires de terroir dont les dattes de Biskra et leurs dérivés multiples, les huiles d'olive, le miel et divers gâteaux traditionnels sont proposés aux visiteurs du salon.

La manifestation permet également aux artistes artisans de présenter leurs produis décoratifs à base de bois, d'argile, de céramique et de matériaux de récupération transformés avec dextérité en jolis articles décoratifs.

Le directeur de la chambre de l'artisanat et des métiers de Biskra, Youcef Si El Abedi, a déclaré à l'APS que ce salon "constitue une opportunité pour les artisans, les jeunes porteurs de projets et les femmes au foyer participants de faire la promotion de leurs productions auprès des visiteurs et des entreprises touristiques intéressées par les produits de terroir authentiques".

Le salon national de l'artisanat traditionnel qui se poursuit jusqu'au 11 octobre est organisé par la chambre de l'artisanat et des métiers de concert avec la direction du tourisme et de l'artisanat de la wilaya de Biskra et des associations locales.