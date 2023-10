Algérie: Henni s'entretient à Moscou avec le ministre russe de l'Enseignement supérieur

ALGER — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, s'est entretenu à Moscou avec le ministre russe de l'Enseignement supérieur, Vladimir Valkov, sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la recherche scientifique en lien avec le secteur agricole, indique samedi un communiqué du ministère.

La rencontre s'est déroulée, vendredi, en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Russie, et ce, en marge des travaux de la 11e session de la Grande commission mixte de coopération algéro-russe dans les domaines économique, commercial, scientifique et technique, tenue les 25 et 26 octobre à Moscou, selon le communiqué.

Les entretiens ont porté sur "les moyens de renforcer la coopération et le partenariat dans la recherche scientifiques dans les domaines d'intérêt commun, notamment les spécialités et applications en lien avec le secteur de l'agriculture, de la santé végétale et animale, des semences et des systèmes d'irrigation économes en eau", précise la même source.