Sénégal: Promotion du capital investissement - Le FONSIS et PROCAP lancent « Focus Investissement »

Le FONSIS a impulsé la création d'un nouveau magazine trimestriel destiné à la promotion du capital investissement. Ce magazine « Focus Investissement » a été officiellement lancé hier, vendredi 27 octobre.

Le FONSIS (Fonds Souverain d'Investissements Stratégiques) a officiellement lancé hier, vendredi 27 octobre « Focus Investissement ». C'est un nouveau magazine trimestriel dédié à la promotion du Capital Investissement. La cérémonie de lancement a été présidée par le Secrétaire Général du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Alé Nar Diop. L'objectif de « Focus Investissement » est de rendre accessible l'investissement en capital en tant que vecteur de croissance et de transformation économique.

Le magazine mettra en lumière des projets et des acteurs de l'écosystème financier, visant à informer, éduquer et inspirer les investisseurs potentiels, les entrepreneurs et les acteurs du secteur. La cérémonie de lancement a été marquée par un panel sur le thème « Financement des entreprises : regards croisés des acteurs de l'écosystème ». Le magazine « Focus Investissement » sera édité par PROCAP, une filiale du FONSIS spécialisée dans les activités de support pour les sociétés de fonds et véhicules d'investissement.

PROCAP accompagne ces sociétés en externalisant des services essentiels, notamment la gestion de la comptabilité, des ressources humaines, des achats et de la logistique, le reporting financier, la rédaction de rapports annuels, la gestion des systèmes d'informations, le secrétariat juridique, et la prestation de formations spécialisées. Le lancement de ce magazine s'inscrit dans la vision du FONSIS visant à renforcer le rôle du Sénégal en tant que destination attractive pour les investissements, tout en soutenant le développement économique du pays.

« Cette initiative revêt une importance particulière, car elle vient renforcer le rôle et l'impact du Fonds souverain. Depuis 2014 en effet, le FONSIS a activement investi dans une trentaine de sociétés en partenariat avec divers acteurs du secteur privé, aussi bien national qu'international. Nous avons également collaboré étroitement avec les institutions et structures étatiques, ainsi que nos précieux partenaires techniques et financiers », a dit Abdoulaye Diouf Sarr directeur général du Fonsis.

Selon lui, ce magazine « Focus Investissement » est un témoignage de l'engagement continu du Fonsis en faveur de l'investissement, de l'entrepreneuriat et du développement économique du Sénégal. Il servira, poursuit-il, de plateforme pour partager des connaissances, des expériences, des opportunités, et stimulera la collaboration entre les acteurs du capital investissement.