Algérie: Une grande artère à Oran baptisée 'Avenue Cuba'

ORAN — Une grande artère à Oran, l'Avenue du Millenium, a été baptisée "Avenue de Cuba" , lors d'une cérémonie présidée samedi par le wali d'Oran Saïd Sayoud et de l'Ambassadeur de Cuba en Algérie, M. Armando Vergara Bueno, en présence des autorités civiles et militaires locales et des acteurs de la société civile.

Le wali d'Oran a indiqué que cette initiative, organisée par les services de la wilaya, sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, était l'expression de la reconnaissance de l'Algérie vis-à-vis des positions et des aides de Cuba pendant les moments difficiles qu'elle a traversée, pendant et après la guerre de libération.

Il a également souligné que Cuba était l'un des pays qui ont reconnu le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne (GPRA), puis l'Algérie comme Etat après l'indépendance, ajoutant qu'il existe de nombreuses positions communes entre l'Algérie et Cuba sur les causes justes dans le monde, à l'instar de la cause palestinienne.

De son côté, l'Ambassadeur de Cuba en Algérie a exprimé sa gratitude pour cette initiative, la considérant comme "un beau cadeau" que Cuba reçoit avec fierté, soulignant que ce mois d'octobre représente une date symbolique, commémorant le soutien de son pays envers l'Algérie au lendemain de son indépendance, lors de la "guerre des sables", suite à l'agression marocaine contre le territoire national.

L'ambassadeur a rappelé que son pays était solidaire avec l'Algérie dans ses moments difficiles, notamment au cours des premières années de l'indépendance, avec des aides de différentes natures, notamment la présence d'équipes médicales cubaines, en plus de son soutien pour l'Algérie pour défendre son intégrité territoriale en 1963 suite à l'agression marocaine.

Le chercheur universitaire, Dr. Ahmed Ben Saada, a pour sa part souligné, dans son allocution à cette occasion, que "Cuba n'a pas hésité un seul instant à répondre à la demande d'assistance de l'Algérie, alors qu'elle traversait des circonstances difficiles en raison de l'ouragan Flora, qui avait violemment frappé l'île".

Il a également souligné que Cuba avait subi, à l'époque, de lourdes pertes en raison de l'ouragan, qui a détruit toute la partie est de l'île, causant la mort de 1.000 personnes, mais n'avait pas hésité à répondre favorablement à la demande de l'Algérie pour une assistance militaire afin de défendre son intégrité territoriale.

Sa position solidaire avec l'Algérie lui a également causé d'importantes pertes économiques, le Maroc ayant rompu ses relations avec Cuba et avait annulé une commande d'un million de tonnes de sucre, créant un déficit financier de 184 millions de dollars dans le budget cubain, selon le même chercheur.