Sénégal: Finance durable - La réflexion académique engagée

Des spécialistes du secteur bancaire et financier ont engagé pour deux jours et ce, depuis hier vendredi 27 octobre, à Dakar une réflexion académique autour des enjeux et des orientations que pourrait engendrer le changement climatique, ainsi que ces conséquences sur le système bancaire et financier sous-régional.

Les conséquences des changements climatiques sont réelles et menacent la vie. L'Afrique polluant le moins subit de plein fouet les effets des pollueurs. Pire, elle (l'Afrique) ne bénéficie pas des fonds climatiques à la hauteur des dégâts. C'est fort de tout cela que l'Institut supérieur de finance (Isf) en collaboration avec l'Académie du développement durable (A2D-Isf) a engagé les acteurs académiques et experts du domaine à la réflexion autour du thème : Mitigation de l'exposition du secteur bancaire et financier aux risques climatiques : enjeux et orientations pour les banques centrales.

Réunis dans le cadre d'un colloque international à Dakar pour deux jours depuis hier, vendredi 27 octobre, les acteurs devront soumettre de fortes propositions aux autorités (Etat du Sénégal) pour une meilleure prise en charge de toutes ces questions environnementales dans les politiques publiques et intéresser la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (Bceao) à intervenir pour accélérer la transition environnementale. A ce propos, l'ancien ministre du Budget Ibrahima Sarr dira que le Sénégal a pris des initiatives allant dans ce sens depuis fort longtemps. «

Notre pays a pris des initiatives dans ce sens depuis fort longtemps notamment en matière d'environnement et aujourd'hui sur le climat et de manière durable ». En revanche, dira-t-il, ce qui est nouveau, « c'est que le phénomène commerce à affecter la vie ». Avec cette situation, tous les pays sont en état de siège. Concernant le climat, il soutient qu'entre la Banque centrale, les banques primaires et le ministère des Finances, une orientation ou une adaptation devraient se faire pour mieux prendre en charge cette question vitale.

Cathérine Gerst, ex Dg Moody's France, maitre de conférence associée à l'Université d'Evry Val d'Essonne en Finance de saluer cette initiative pour le verdissement de l'économie ouest africaine, même si quelque part elle admet qu'il y a des différences notoires au plan mondial sur cette question entre le monde américain et la zone euro qui est en nette avance sur la réflexion, de même que l'Asie notamment la banque de Chine... A la suivre, « les banques centrales de la région dialoguent sur ce sujet et sur ce, nous essayons à notre tour de les accompagner par la comparaison de ce qui se passe ailleurs pour comprendre les évolutions dans l'accompagnement des politiques des Etats sur le verdissement de l'économie au Sénégal ».

Sachant que le rôle du secteur financier est déterminant dans le financement de la transition vers une économie bas carbone, l'Isf en tant qu'institut de formation couvrant l'ensemble des branches de la finance a pour ambition « d'apporter sa contribution académique aux réflexions et travaux des gouvernements d'Afrique de l'ouest auxquels incombe la responsabilité première en matière de politique climatique (atténuation, adaptation, engagement, vers la neutralité carbone, politiques sectorielles, taxes, incitations fiscales, etc) », a dit le Directeur général de l'Isf, Pape Diallo.