Sénégal: Gestion institutionnelle - Pour une appropriation des standards de qualité par les organisations de femmes de Louga et Saint-Louis

Louga — Ndèye Fatou Dionne, responsable régionale de Louga en appui aux axes d'intervention du projet "Voix et leadership des femmes au Sénégal" (VLF-Sénégal), a exprimé samedi le souhait de voir les organisations de la société civile de femmes des régions de Louga et Saint-Louis s'approprier les standards de qualité dans la gestion programmatique et institutionnelle de leurs structures respectives.

"Le projet Voix et leadership des femmes au Sénégal est un projet qui vise l'exercice appuyé des droits des femmes. Mais, par rapport à cette activité, nous espérons qu'après cette rencontre, les organisations de la société civile de femmes vont s'approprier les standards de qualité dans la gestion programmatique et institutionnelle de leurs structures", a-t-elle déclaré.

Ndèye Fatou Dionne s'entretenait, samedi, avec des journalistes à l'issue d'un atelier de formation dans le cadre du Programme de diffusion et d'intégration de performance institutionnelle et programmatique des OSC/F au sein de la société civile et des autres acteurs clés.

Elle estime qu'il est possible désormais de dire que cette appropriation a commencé, car les femmes se sont engagées à vulgariser les outils.

Elle estime que ces outils sont "très innovants pour l'accompagnement et le développement institutionnel et organisationnel des OSC/F". Elle a rappelé que "les standards de qualité ont été élaborés et validés après plusieurs rencontres avec les OSC/F partenaires et non partenaires, les institutions d'appui aux organisations de femmes et le ministère de la Femme".

La 2èm vice-présidente du conseil départemental de Kébémer, Bineta Kébé Seye, considère que "cette rencontre a été très importante". Selon elle, elle a non seulement "permis aux femmes de se retrouver pour discuter sur les questions liées à leur bien-être, mais surtout sur des standards de qualité qui sont indispensables pour une meilleure gestion de leurs organisations".

"Le conseil départemental va appuyer les organisations de femmes de Kébémer, surtout dans la mise en place d'un réseau des femmes qui va leur permettre d'avoir un cadre de rencontre et d'échanges pour élaborer des projets et nouer des partenariats avec l'Etat et les ONG", a-t-elle assuré.

Le projet "Voix et Leadership des femmes au Sénégal" (VLF-Sénégal) est mis en oeuvre par le Centre canadien d'étude et de coopération internationale (CECI) et bénéficie de l'appui du gouvernement du Canada, par l'entremise d'Affaires mondiales Canada.