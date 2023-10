Sénégal: Ziguinchor - La foire artisanale « ligueeyu loxo » est officiellement ouverte

Ziguinchor — Le directeur général de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat, Papa Hamady Ndao, a officiellement lancé, samedi, à Ziguinchor (sud), l'ouverture de la foire artisanale « ligueeyu loxo », a constaté l'APS.

Cette foire s'inscrit dans le cadre de la tournée nationale de promotion des produits et services de l'artisanat dénommée « sunu artisanat, sunu koom-koom » dans les régions de Kédougou, Tambacounda, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Cette tournée s'est déroulée du 17 au 19 octobre derniers.

« Cette tournée de promotion des produits artisanaux constitue des moments forts de communion et d'échange avec les artistes et les responsables consulaires des différentes régions », a expliqué à la presse le directeur général de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat.

Il précise que l'objectif visé est de faire porter le plaidoyer aux autorités administratives, coutumières et religieuses auprès des populations pour le consommer local.

« Cela s'inscrit en droite ligne de l'orientation déclinée par le chef de l'État en terme de consommer local, à savoir produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons », a dit M. Ndao.

Il a souligné que « la foire s'inscrit dans le cadre de la promotion des produits spécialement « faits mains » des artisans de la zone sud et sud-est et offre un cadre permanent de concertation, de rencontres et d'échanges d'expérience ».

« La foire permet de promouvoir les produits artisanaux et de faciliter leur commercialisation. Elle se présente comme une vitrine de l'artisanat sénégalais avec une offre diversifiée de produits émanant des artisans de la zone sud », a dit Papa Hamady Ndao.

Il a rappelé que l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat a pour mission d'encadrer les artisans dans leurs domaines respectifs et de contribuer au financement du secteur.

Il a également pour mission de participer à la formation des artisans.

« Durant notre tournée, nous avons trouvé des artisans en train de résister aux différentes difficultés vécues au sortir de la pandémie de Covid-19 et de la crise généralisée de l'inflation qui a fait aujourd'hui que la matière première coûte cher. Nous avons trouvé des artisans résilients qui croient à leur métier », a fait observer M. Ndao.

Selon lui, « les artisans demandent encore de la formation, du financement, un encadrement technique et du matériel ».

« Et nous avons l'ambition de les accompagner dans ces domaines », a promis le directeur général de l'agence pour la promotion et le développement de l'artisanat, plaidant également pour la mise en place d'un village moderne et attractif à Ziguinchor.

La foire artisanale « ligueeyu loxo », qui a démarré vendredi, prend fin ce dimanche.