Algérie: La wilaya de Sétif est un 'maillon fort' du développement du tourisme

SETIF — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche, a affirmé, vendredi à Sétif, que cette wilaya, pionnière dans le domaine du tourisme, constitue un "maillon fort" dans le développement du tourisme.

Après avoir entamé sa visite de deux jours par l'inauguration de l'hôtel "Bayazid", un établissement 4 étoiles réalisé par un investisseur privé, M. Didouche a souligné que le potentiel de la wilaya de Sétif en fait un "maillon fort" dans le renforcement du développement touristique, en général.

Le ministre a ajouté que les structures hôtelières réalisées, ou en projet, à Sétif, à savoir 90 hôtels en activité d'une capacité de 7.000 lits et 45 projets hôteliers en cours, "renforcent notre optimisme devant les perspectives prometteuses qui s'offrent à nous".

Des structures, a-t-il soutenu, qui "renforceront le parc hôtelier local et national, généreront des emplois et créeront une saine concurrence et de la compétitivité, ce qui contribuera à stimuler le développement économique".

Il a ajouté que son département ministériel a décidé d'inviter à cette rencontre des spécialistes de plusieurs pays tels que la Hongrie, la Jordanie, l'Arabie saoudite et l'Egypte, en raison de leur expérience dans la gestion des installations thermales, de sorte à bénéficier de leur expertise dans ce domaine.

Il s'agira également, selon M. Didouche, de présenter les opportunités d'investissement disponibles et de formuler des recommandations qui permettront de promouvoir davantage ce produit.

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a aussi assuré que le foncier voué à l'investissement touristique était "disponible", avant de rappeler, à ce propos, que le secteur du tourisme "dispose d'un parc composé de 249 zones d'expansion touristique (ZET), dont l'aménagement de la moitié est approuvé, et qui sont accessibles à tout opérateur souhaitant investir dans des projets touristiques, les portes étant ouvertes à tous les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers".

Samedi, il présidera, toujours au Park Mall, l'ouverture d'un Forum international du tourisme thermal qui réunira des experts et des chercheurs d'Algérie et de l'étranger.

Le but est de promouvoir ce type de tourisme, l'Algérie en général et Sétif en particulier regorgeant de thermes, et de faire état des atouts du pays afin d'attirer des touristes et des investisseurs dans ce domaine.