Algérie: Ouverture à Sétif d'un forum international sur le tourisme thermal

SETIF — Un forum international sur le tourisme thermal s'est ouvert, samedi à la salle de conférences "le dôme" du Park Mall de Sétif, en présence du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche.

La rencontre a également été marquée par la présence du président de la Commission de la culture, de l'information, de la jeunesse et du tourisme au Conseil de la nation, Mahfoub Bousbaa, du président de la Commission de la culture, de la communication et du tourisme à l'Assemblée nationale populaire, Abdelmadjid Mechri, ainsi que des ambassadeurs d'Arabie Saoudite, de Croatie, de Bulgarie, et de représentants des ambassades d'Egypte, de Turquie, de Jordanie et de la République Tchèque.

Le forum, auquel participent également des représentants du groupe Hôtellerie, tourisme et thermalisme (HTT) et des experts du domaine algériens, tunisiens, jordaniens, hongrois et chinois, vise à promouvoir des investissements à même de donner naissance à des stations thermales et des centres de thalassothérapie conformes aux standards internationaux par le biais, notamment, d'investissements directs étrangers, et à encourager le partenariat entre investisseurs locaux et étrangers.

La manifestation donnera lieu à de nombreuses interventions ayant pour thème le développement du tourisme thermal, les opportunités d'investissement, les pratiques spécifiques au tourisme thermal, le développement et les perspectives du thermalisme en Algérie en matière de stations thermales, de thalassothérapie et de cures thermales, en plus de la présentation des expériences hongroise et jordanienne en la matière.

Deux ateliers seront organisés à l'occasion de ce forum autour de différents thèmes liés aux ressources thermales en Algérie, aux opportunités d'investissement dans le domaine, ainsi qu'au développement et à la standardisation des pratiques dans les stations thermales et de thalassothérapie.

Des rencontres bilatérales seront également organisées en marge des ateliers, consacrées à l'investissement dans ce domaine et aux mécanismes de diversification des activités relatives à l'utilisation des eaux thermales.

Il est à noter que le forum international sur le tourisme thermal, organisé par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, s'inscrit dans le cadre de la promotion et du développement de ce type de tourisme en Algérie, a-t-on souligné.