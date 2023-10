Tanzanie: Election de la présidente de l'Assemblée nationale de Tanzanie à la tête de l'UIP

ALGER — La présidente de l'Assemblée nationale de la République de Tanzanie amie, Tulia Ackson, a été élue, vendredi, à la tête de l'Union interparlementaire (UIP) au dernier jour des travaux de la 147e Assemblée de l'UIP, tenue à Luanda (Angola), indique un communiqué du Conseil de la nation.

"La nouvelle présidente est la première femme africaine et troisième femme à présider l'UIP depuis sa création, élue avec 57% des voix dans un seul tour en remportant 172 voix sur 303", ajoute le communiqué.

La nouvelle présidente de l'UIP s'est engagée à réaliser, durant son mandat présidentiel, un programme à plusieurs objectifs pour faire de l'UIP l'organisation la plus efficace, la plus responsable et la plus transparente, appelant à optimiser la représentation de la femme au sein des parlements nationaux et à engager des réformes pionnières au sein de l'UIP pour renforcer la cohésion pacifique et la prospérité mondiale.

Titulaire d'une licence et d'une maîtrise en droit et d'un doctorat en philosophie, Mme Ackson est avocate et politicienne. Elle a été élue membre du Parlement tanzanien en 2015 et a présidé le groupe géopolitique africain à l'UIP.

Elle est actuellement présidente du Conseil d'investissement de la ligue parlementaire du Commonwealth en Afrique.