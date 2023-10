Afrique de l'Ouest: Visite d'amitié et de travail à Abidjan- Macky Sall et Alassane Ouattara évoquent les sujets régionaux et internationaux

En visite d'amitié et de travail, les Présidents Alassane Ouattara et Macky Sall se sont entretenus, ce samedi 28 octobre 2023, à Abidjan. L’entretien entre les Présidents Alassane Ouattara et Macky Sall a été l'occasion pour les deux personnalités de saluer les excellentes relations et la parfaite entente entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal. Dans une courte vidéo sur la page Facebook de la présidence ivoirienne, les deux Chefs de l’Etat ont indiqué avoir évoqué les sujets régionaux et internationaux. Rapporte la rédaction en ligne de Fraternité Matin.

« J'ai l'immense plaisir d'accueillir à Abidjan, le Président de la République du Sénégal. Vous connaissez tous les liens étroits entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire ainsi que les liens fraternels d'amitié que nous avons noué. Nous avons parlé de la sous-région, compte tenu des difficultés qu'elle connait aussi bien au niveau de la Cedeao, de l'Uemoa et du continent. Des crises ailleurs également ainsi que la situation internationale », a indiqué le Président Ouattara après leur tête à tête.

A son tour, le Président Macky Sall a souligné qu’il est honoré de venir en Côte d’Ivoire rendre cette visite d'amitié et de courtoisie pour échanger des sujets majeurs avec son homologue ivoirien.

%

Entre la Côte d'Ivoire, il y a une parfaite entente scellée, dira M. Macky Sall par les pères fondateurs de ces deux nations, Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor. « Depuis votre arrivée à la tête de la Côte d'Ivoire, nous nous évertuons à densifier ces relations », a déclaré le Président Macky Sall avant d'indiquer que c'était pour lui, un grand honneur d'être Abidjan qu'il aime bien visiter. Aussi a-t-il fait remarquer qu'Abidjan s'est métamorphosée sur le plan du développement et urbanistique. « Je crois qu'en matière de modèle beaucoup de pays africains doivent imiter », a-t-il indiqué. A noter que cette visite a lieu à plus d’une semaine de la ténue du prochain sommet de la Cédéao prévu le 9 Novembre prochain.