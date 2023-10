Afrique: SILA - Un public nombreux au stand de la République sahraouie

ALGER — Le stand de la République arabe sahraouie démocratique présent au 26e Salon international du livre d'Alger (SILA 2023) attire un public nombreux venu découvrir les productions des auteurs sahraouis dans la poésie, le roman, l'histoire, la littérature populaire et la pensée politique qui traite de la lutte du peuple sahraoui contre l'occupant marocain.

Dans une déclaration à l'APS, le responsable du stand, Mohamed Mouloud, a indiqué que le stand sahraoui "connaît une grande affluence du public algérien, en particulier des étudiants, des universitaires et des chercheurs en histoire, culture et sociologie", précisant que la plupart des livres exposés "abordent la question sahraouie et la souffrance des Sahraouis depuis le début de l'occupation marocaine en 1975".

En effet, plus de 80 publications sont exposées dans divers domaines tels que la poésie, le roman, la critique littéraire, l'histoire et la culture, presque toutes axées sur l'histoire, la culture, l'identité et la lutte sahraouie contre le colonisateur marocain, en langues arabe, anglaise, espagnole et française, a-t-il expliqué.

A travers ces publications, poursuit M. Mouloud, "l'on cherche à faire entendre la voix de la lutte et de la résistance sahraouies aux Algériens et aux étrangers, ainsi qu'à faire connaître la lutte du peuple sahraoui pour son droit à l'autodétermination et à la liberté".

Le stand "propose neuf nouveaux ouvrages publiés par l'Union des écrivains et des journalistes sahraouis dans les camps de réfugiés sahraouis, et reçoit chaque jour un auteur pour présenter son ouvrage au public, parler de son parcours littéraire et partager ses idées", a-t-il dit.

Le mérite dans la publication d'une grande partie de ces titres revient aux "imprimeries et maisons d'édition algériennes, publiques et privées, toutes solidaires avec la cause sahraouie", a soutenu le responsable du stand, saluant, par là même, "l'apport du ministère de la Culture et des Arts en la matière".

Parmi les auteurs sahraouis ayant publié leurs ouvrages auprès de maisons d'édition algériennes, il a cité Hamdi Yahdih, auteur de la trilogie "Pierre de Tamantit", "Avocat de Reggan" et "Sifar".

Il a également cité parmi les titres exposés à la 26e édition du SILA, le roman "Le départ vers le soleil" de Khadija Hamdi, "L'Armée de libération populaire sahraouie" de Mostefa El Kettab, "Préludes à la fin de l'occupation marocaine" de Ma'e Laïnin Lakhal, ou encore "La théorie intellectuelle dans la pensée sahraouie" de Hassan Milid Ali.

A noter que le SILA se poursuivra jusqu'au 4 novembre prochain.