Algérie: CRA - Réunion de coordination pour examiner les moyens de soutenir les habitants de Ghaza

ALGER — Une réunion de coordination s'est tenue, samedi au siège du Croissant-Rouge algérien (CRA), avec la participation de plus de 150 associations et organisations nationales, pour examiner les moyens d'unifier les efforts et de trouver les mécanismes nécessaires pour soutenir le peuple palestinien dans la bande de Ghaza, indique un communiqué de cette organisation humanitaire.

Coprésidée par la présidente du CRA, Ibtissem Hamlaoui, et le président du Comité populaire algérien de solidarité avec le peuple palestinien, Taher Dilmi, cette réunion a permis aux participants d'aborder "un certain nombre de points constructifs dans le but d'apporter un soutien concret au peuple palestinien, qui traverse des circonstances difficiles en raison de l'agression continue par l'occupation sioniste".

Dans ce cadre, le CRA rappelle le numéro vert consacré aux dons: 0560.00.25.69.