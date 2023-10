Algérie: Le nouveau statut particulier de l'imam va améliorer sa situation socio-professionnelle

BLIDA — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a affirmé samedi à Blida, que le nouveau statut particulier de l'Imam permettra l'amélioration de la situation socio-professionnelle des imams et des enseignants du Coran, dès sa promulgation.

Le ministre, qui intervenait à l'issue d'une visite de travail et d'inspection à Blida, a souligné que le nouveau statut particulier de l'imam "permettra, dès sa promulgation, d'améliorer la situation socio-professionnelle des imams et des enseignants du Coran, notamment concernant la revalorisation des salaires, et les promotions", notant que "les choses ne se réalisent pas toutes en même temps".

Il a ajouté que le nouveau statut particulier va "remédier à de nombreux déséquilibres" et permettra de réaliser les aspirations des imams et des enseignants du Coran, affirmant les efforts consentis par le ministère de tutelle en coordination avec les autorités supérieures du pays pour promouvoir le secteur.

Après avoir supervisé la cérémonie de sortie de la 2e promotion d'étudiants ayant obtenu une "Idjaza" dans les lectures du saint Coran, à la mosquée El-Kaouthar du centre-ville de Blida, le ministre a souligné "l'important rôle dévolu aux écoles coraniques dans la prospérité et le développement des Nations".

Il a cité pour preuve le fait que 5000 bacheliers de la session juin 2023, ayant obtenu leur baccalauréat avec mention, ont mémorisé le Saint Coran, tandis que 2.000 autres élèves, maitrisant également la récitation et la mémorisation du Coran, ont eu de bons résultats scolaires.

Durant cette visite à Blida, le ministre a procédé à l'inauguration d'une nouvelle mosquée à Chiffa, au même titre que de nouvelles écoles coraniques dans les communes d'Ouled Yaich, Beni Tamou et Bouinane. Il a loué, sur place, le "design moderne" de ces écoles, auxquelles le secteur attache "une grande importance".

S'exprimant sur l'agression sioniste contre Ghaza en Palestine, M. Belmehdi a indiqué que "le tribut de la liberté n'est guère aisé, car le peuple algérien l'a déjà payé pour se libérer du joug colonial français".

Il a affirmé, en outre, que l'Etat algérien et son peuple "ressentent la douleur et la souffrance de leurs frères palestiniens et ils continueront à les soutenir".