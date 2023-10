Algérie: L'importance de la numérisation pour assurer un service public de qualité soulignée

ALGER — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a souligné, samedi à Alger, l'importance de la numérisation pour assurer un service public de qualité.

Présidant une réunion nationale des directeurs des agences locales de la Caisse nationale des retraites (CNR) sur le thème "la numérisation: un outil de gouvernance pour un service public de qualité", le ministre a indiqué que cette réunion s'inscrivait dans le cadre du "processus d'évaluation périodique de la performance et de l'efficacité des services fournis aux usagers par les établissements sous tutelle, comme la CNR".

M.Bentaleb a ajouté que cette réunion "incarne les engagements du président de la République visant à soutenir le pouvoir d'achat des citoyens et à améliorer leurs conditions de vie", mais aussi à "renforcer le système national de la sécurité sociale et assurer la protection sociale au profit de notre communauté nationale à l'étranger".

Le ministre a également souligné "la nécessité de trouver des moyens innovants pour gérer les prestations de la sécurité sociale et adopter une approche scientifique et pratique dans le cadre du programme d'action du gouvernement visant à promouvoir le service public, à restaurer la confiance du citoyen et à en finir avec la bureaucratie, avec la généralisation du système d'information pour le suivi électronique des dossiers des retraités et l'amélioration des prestations".

%

Le ministre a, par ailleurs, souligné que les réformes et les mesures lancées par l'Etat depuis 2020 "sont de nature à permettre au système national de retraite de sortir de la difficulté financière conjoncturelle dans laquelle il se trouve".

"Cela passe par l'augmentation de la part de la CNR dans le volume de recouvrement par la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) et la mise en place de mesures incitatives pour élargir la base des adhérents", a-t-il dit.

Selon lui, "garantir l'équilibre financier de la CNR demeure d'actualité et sa consécration nécessite la mobilisation de tous les moyens humains et matériels du secteur, dans le cadre d'une vision globale et intégrée visant à atteindre les objectifs tracés pour préserver et renforcer les systèmes de sécurité sociale et de retraite".