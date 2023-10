Afrique du Nord: Zerouati appelle à conjuguer les efforts pour une Algérie forte et sûre

BATNA — La présidente du parti Tajamoue Amal El Djazair (TAJ), Fatima Zohra Zerouati, a plaidé samedi à Batna en faveur de la conjugaison des efforts et de l'adhésion à la construction de l'Algérie pour qu'elle soit forte et sûre.

Présidant à la maison de la culture Mohamed Laïd El Khalifa un meeting populaire des militants et sympathisants de son parti, Zerouati a considéré que l'Algérie a besoin de tous ses enfants pour constituer "un rang soudé et faire barrage aux tentatives qui visent à porter atteinte à notre jeunesse, notre patriotisme, notre patrimoine et notre appartenance civilisationnelle authentique".

Mme Zerouati a ajouté que TAJ est "un parti nationaliste rassembleur qui considère que tous les acteurs de la scène politique sont ses partenaires", ajoutant "nous oeuvrons à travailler la main dans la main pour consolider la confiance et semer l'espoir, la solidarité et la fierté de notre algérianité pour être à la hauteur de nos glorieux martyrs".

Nous devons, a-t-elle ajouté, contribuer à "bâtir l'Algérie surtout les jeunes qui porteront le flambeau et préserveront l'Algérie et ses acquis".

Evoquant la cause palestinienne, l'intervenante a salué la position de l'Algérie soutenant la Palestine affirmant "on ne reculera pas et on demeurera non pas de simples sympathisants mais des appuis à cette cause par tous les moyens possibles".

La présidente de TAJ a également salué l'élan de solidarité et les marches massives par lesquels les algériens ont exprimé leur solidarité avec leurs frères à Ghaza face à la barbarie de l'occupant sioniste.

Elle a ajouté que ce meeting est un hommage aux glorieux martyrs de la révolution libératrice, un recueillement à la mémoire des chouhada de la Palestine et un soutien à sa cause juste.